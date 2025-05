Fuentes: detective del equipo de seguridad de Adams podría estar vinculado a caso de tortura a turista

NUEVA YORK -- Dos miembros del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), incluyendo un detective del equipo de seguridad del alcalde Eric Adams, fueron asignados a un servicio modificado esta semana tras posibles vínculos con dos empresarios de criptomonedas acusados ​​de secuestrar a un turista italiano a principios de mes, según informaron fuentes cercanas al caso a nuestra cadena hermana NBC New York.

Fuentes familiarizadas con el caso afirman que altos mandos del NYPD supieron que el detective asignado para proteger a Adams había proporcionado seguridad en la casa de Prince Street en Nolita, donde los empresarios de criptomonedas John Woeltz y William Duplessie presuntamente torturaron y mantuvieron cautivo a un turista italiano durante 17 días. Las fuentes creen que el detective, que trabajaba fuera de servicio para los dos empresarios de criptomonedas, también recogió al turista italiano en el aeropuerto a principios de mes.

Una investigación de la IAB en curso indaga si el detective pudo haber transportado al turista a la casa de Prince Street donde fue retenido.

Se desconoce si el detective o el otro miembro del NYPD tenían conocimiento o participación en el supuesto plan de secuestro y tortura. Una fuente familiarizada con el caso indicó que ambos detectives se encuentran en servicio modificado a la espera del resultado de la misma investigación.

No es inusual que los miembros del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) realicen trabajos de seguridad adicionales fuera de sus horas de trabajo, aunque se desconoce si este trabajo extracurricular en particular fue aprobado por el departamento.

"Se espera que todos los empleados municipales cumplan con la ley, incluidos nuestros oficiales, tanto dentro como fuera de servicio", declaró el Ayuntamiento en un comunicado. "Estamos preocupados por estas acusaciones y, tan pronto como nos enteramos, los oficiales fueron asignados a un servicio modificado. La investigación continúa".

Woeltz y Duplessie se encuentran detenidos por múltiples cargos, incluido el de secuestro.

A Woeltz, de 37 años, se le denegó la libertad bajo fianza tras la acusación formal presentada por el gran jurado el jueves. Ha permanecido encarcelado desde su arresto el viernes, en bata, frente al lujoso apartamento en Prince Street. El juez declaró que la acusación formal del gran jurado permanecería sellada hasta su comparecencia, programada para el 11 de junio. Woeltz no compareció en persona el jueves.

El turista italiano, que escapó tras revelar su contraseña de Bitcoin tras una semana de tormento, llegó a Nueva York el 6 de mayo, presuntamente atraído por John Woeltz y otro socio comercial. Lo llevaron a la casa de Nolita.

Duplessie se entregó a la policía a principios de semana y espera su propia acusación formal.

El 6 de mayo, presuntamente atrajeron al hombre —cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades— a una elegante casa adosada en el barrio del Soho de Manhattan, uno de los más caros de la ciudad, amenazando con matar a su familia.

El hombre declaró que estuvo cautivo durante 17 días, mientras los dos inversionistas lo atormentaban con cables eléctricos, lo obligaban a fumar crack y, en un momento dado, lo colgaron de una escalera de cinco pisos.

Finalmente accedió a entregar la contraseña de su computadora el viernes por la mañana y logró huir de la casa mientras sus captores iban a recuperar el dispositivo. La víctima logró salir a la calle, ensangrentada y descalza, según la policía.

Un registro de la casa adosada reveló cocaína, una sierra, malla de alambre, chaleco antibalas, gafas de visión nocturna, municiones y fotos Polaroid de la víctima con una pistola apuntándole a la cabeza, según la fiscalía.

¿Quién es John Woeltz?

Las autoridades creen que Woeltz es un reconocido comerciante de criptomonedas de Kentucky con una fortuna estimada en unos 100 millones de dólares; fuentes indicaron que la víctima tiene una fortuna estimada en 30 millones de dólares. Según informes, Woeltz alquilaba la residencia Nolita por al menos 30,000 dólares mensuales.

El lujoso apartamento de seis plantas cuenta con ascensor y fue descrito por fuentes como una "residencia universitaria de lujo" con botellas de licor esparcidas y barras de striptease en el sótano. Los vecinos dijeron que oían fiesta a toda hora, pero desconocían las presuntas torturas que se practicaban en su interior.

Fuentes informaron a NBC New York que Woeltz y Duplessie maltrataron a la víctima en el pasado, pero no con la misma intensidad. Los otros dos se metían con él, pero su trato no era tan violento. Las fuentes describieron la relación entre los tres como compleja, con un toque de "El Lobo de Wall Street/chicos universitarios descontrolados".