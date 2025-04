Despiden al director de la compañía de helicóptero relacionado a tragedia en NY

Los reguladores federales de aviación emitieron el lunes una orden de emergencia que suspendió los vuelos de la compañía de tours en helicóptero involucrada en un accidente mortal en Nueva York tras enterarse del despido de su director de operaciones minutos después de que este accediera a suspender los vuelos durante la investigación.

La Administración Federal de Aviación (FAA) afirmó sospechar que el despido fue una represalia por una decisión de seguridad.

“La FAA toma esta medida en parte porque, tras la suspensión voluntaria de los vuelos, el director de operaciones de la compañía fue despedido”, declaró el administrador interino Chris Rocheleau en X.

The FAA has issued an emergency order grounding New York Helicopter Charter, Inc., which operated the Bell 206 helicopter that crashed Thursday in the Hudson River. The FAA is taking this action in part because after the company’s director of operations voluntarily shut down… pic.twitter.com/7qyEbwB0yK