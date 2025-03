NUEVA YORK - La 264.ª edición del popular Desfile del Día de San Patricio de Nueva York se realizará este lunes,17 de marzo, llueva, truene o relampaguee.

El desfile está programado para comenzar a las 11:00 a. m., hora del este, y durará hasta las 3:00 p. m. El desfile comenzará en la Quinta Avenida en la calle 44 y finalizará en la Quinta Avenida con la calle 79.

¿Cómo puedo ver el Desfile del Día de San Patricio?

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Los espectadores pueden ver el Desfile del Día de San Patricio de Nueva York por transmisión abierta en WNBC de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. y la cobertura abierta en Cozi TV de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

La cobertura completa del desfile también estará disponible en NBCNewYork.com y en la aplicación NBC New York para dispositivos iOS y Android.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Además, los espectadores pueden ver el desfile completo en el canal de streaming de NBC New York, disponible en un canal dedicado de Peacock, The Roku Channel, Samsung TV Plus, Xumo Play, Amazon Fire, Google TV, Freevee, TCL y Local Now.

¿Qué calles estarán cerradas durante el desfile?

Según el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, los siguientes cierres podrían estar en vigor:

Formación:

Vyerbilt Avenue entre 43rd Street y 46th Street

43rd Street entre Vyerbilt Avenue y 6th Avenue

44th Street entre Vyerbilt Avenue y 6th Avenue

45th Street entre Vyerbilt Avenue y 6th Avenue

46th Street entre Vyerbilt Avenue y 6th Avenue

47th Street entre Park Avenue y 6th Avenue

48th Street entre Park Avenue y 6th Avenue

Ruta:

5th Avenue entre 83rd Street y 43rd Street

Dispersión:

5th Avenue entre 86th Street y 79th Street

79th Street entre Park Avenue y 5th Avenue

80th Street entre Lexington Avenue y 5th Avenue

81st Street entre Lexington Avenue y 5th Avenue

82nd Street entre Lexington Avenue y 5th Avenue

83rd Street entre Lexington Avenue y 5th Avenue

84th Street entre Madison Avenue y 5th Avenue

Otros:

49th Street entre Madison Avenue y Rockefeller Plaza

50th Street entre Madison Avenue y Rockefeller Plaza

51st Street entre Madison Avenue y 6th Avenue

53rd Street entre Madison Avenue y 6th Avenue

58th Street entre Madison Avenue y 6th Avenue

62nd entre Madison Avenue y 5th Avenue

63rd Street entre Madison Avenue y 5th Avenue

64th Street entre Park Avenue y 5th Avenue

65th Street entre Madison Avenue y 5th Avenue

70th Street entre Madison Avenue y 5th Avenue

71st Street entre Madison Avenue y 5th Avenue

72nd Street entre Madison Avenue y 5th Avenue

78th Street entre Madison Avenue y 5th Avenue

Madison Avenue entre 42nd Street y 86th Street

¿Cómo llego al Desfile del Día de San Patricio?

LIRR y Metro-North planean añadir trenes adicionales desde y hacia Manhattan para los asistentes que se dirijan al desfile y regresen a casa.

La MTA recomienda a los asistentes que utilicen las líneas 4, 5 y 6, que tienen paradas a lo largo de todo el recorrido.

¿Cuál es el mejor lugar para ver el desfile en persona?

Los organizadores del desfile indicaron que cualquier punto de la Quinta Avenida es un buen lugar para verlo y que cuanto antes llegue el sábado, mejor.

¿Quién será el gran mariscal del desfile?

Michael A. Benn ha sido nombrado Gran Mariscal del Desfile del Día de San Patricio de la Ciudad de Nueva York de 2025. Benn ha presidido durante mucho tiempo el Desfile de San Patricio del Condado de Queens, que se celebra en Rockaway.