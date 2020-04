Dos nuevas demandas contra compañías de helicóptero en el que murió Kobe Bryant

Los familiares de cuatro pasajeros que fallecieron en el accidente de helicóptero donde Kobe Bryant y su hija perdieron la vida, se han unido a la viuda de la estrella de la NBA para presentar demandas por homicidio culposo contra las compañías que poseían y operaban la aeronave.

Las demandas en nombre de tres miembros de una familia y una mujer que ayudó a entrenar a la hija de 13 años de Bryant en el baloncesto, se presentaron electrónicamente el domingo en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El par de demandas se produce a dos meses después de que la viuda de Bryant, Vanessa Bryant, también demandara a Island Express Helicopters Inc. (que operaba el helicóptero Sikorsky) y a su propietario, Island Express Holding Corp.

Una persona que respondió el teléfono en Island Express Helicopters se negó a comentar y un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios no fue respondido de inmediato.

A diferencia de la larga demanda de Vanessa Bryant, los nuevos casos idénticos de siete páginas no nombran al piloto muerto, Ara Zobayan, ni a su representante, como acusados. Todas las demandas alegan que las dos compañías fueron descuidadas y negligentes.

Dos hijos sobrevivientes del entrenador de béisbol de Orange Coast College, John Altobelli, y su esposa Keri presentaron una demanda. Su hija Alyssa jugaba baloncesto con Gianna. El esposo y los tres hijos de Christina Mauser presentaron otra demanda, quien ayudó a Bryant a entrenar al equipo de baloncesto de las niñas.

El grupo se dirigía a un torneo de baloncesto el 26 de enero cuando el helicóptero se estrelló en la espesa niebla al noroeste de Los Ángeles.

Vanessa Bryant, la viuda del fallecido basquetbolista estadounidense Kobe Bryant, publicó este lunes la primera foto de su familia tras el accidente de helicóptero que cobró la vida de su marido y de su segunda hija Gianna.

Un informe inicial de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijo que no había signos de falla del motor por los restos recuperados. El piloto casi había navegado el helicóptero fuera de las nubes cegadoras cuando el avión giró repentinamente y se hundió en la ladera de la montaña.

Vanessa Bryant, quien presentó la demanda el mismo día del gran funeral público de su esposo en febrero, alegó que Zobayan fue descuidado y negligente al volar en la niebla y debió haber abortado el vuelo.

También murieron en el accidente Sarah Chester y su hija Payton, que era otra de las compañeras de equipo de Gianna.