Mira aquí el debate de las primarias demócratas para el Defensor del Pueblo de NYC

Los principales candidatos demócratas en la contienda para el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Nueva York se reunirán por última vez el miércoles antes del inicio de la votación anticipada.

El Debate Demócrata para el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Nueva York entre los principales candidatos será presentado por WNBC/NBC Nueva York, WNJU/Telemundo 47 y POLITICO en los estudios de WNBC/WNJU en el Rockefeller Center. El debate comenzará a las 4 p. m.

Los candidatos que participarán en el debate, según lo determine la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York, serán el actual titular, Jumaane Williams, y la representante estatal de Nueva York, Jenifer Rajkumar.

David Ushery y Melissa Russo, de News 4, moderarán el debate junto con Sally Goldenberg, editora sénior de POLITICO para Nueva York.

El debate durará una hora.

¿Cómo ver el debate de las primarias del Defensor del Pueblo?

El miércoles 11 de junio, el debate se transmitirá en vivo a las 4:00 p. m. en inglés por el canal de streaming de NBC Nueva York y con traducción al español por el canal de streaming de Telemundo Noreste. También estará disponible en nbcnewyork.com, la app de NBC Nueva York, telemundo47.com y la app de Telemundo 47.

El domingo 15 de junio, se transmitirá una presentación adicional por televisión a las 9 a.m. en WNJU Canal 47 y a las 9:30 a.m. en WNBC Canal 4, junto con todas las plataformas digitales y de transmisión de NBC New York y Telemundo 47.

¿Cuándo son las elecciones primarias en la Ciudad de Nueva York 2025?

El día de las elecciones primarias en la ciudad de Nueva York será el martes 24 de junio de 2025.

¿Cuándo es la votación anticipada en la Ciudad de Nueva York?

La votación anticipada en la Ciudad de Nueva York se llevará a cabo del sábado 14 de junio de 2025 al domingo 22 de junio de 2025.

¿Dónde voto en las elecciones de la ciudad de Nueva York?

Puede encontrar su lugar de votación y ver una boleta de muestra en el sitio web de la Junta Electoral.

¿Cuándo es el último día para registrarse para votar en las elecciones de la Ciudad de Nueva York?

El último día para registrarse para votar en persona es el sábado 14 de junio para las elecciones primarias y el 25 de octubre de 2025 para las elecciones generales. Estos mismos días también son los que debe recibir la Junta Electoral la inscripción por correo.

¿Cómo me registro para votar en la Ciudad de Nueva York para las próximas elecciones?

Los residentes pueden registrarse para votar en línea, a través del DMV, por correo o en persona. Encontrará más información en el sitio web de la Junta Electoral. Las solicitudes están disponibles en línea en inglés, español, chino, coreano y bengalí.