Cuomo reitera la importancia de imponer un mandato de mascarillas a nivel nacional para frenar la pandemia

Lo que debes saber Todo el estado de Nueva York se encuentra ahora en la Fase IV, el paso final de la reapertura del gobernador Andrew Cuomo; la ciudad de Nueva York ha adoptado un enfoque modificado para las dos últimas fases en relación con las actividades en interiores

Cuomo y el alcalde Bill de Blasio han optado por proceder con cautela en la reapertura en Nueva York; el gobernador ha amenazado recientemente con revertirlo si el cumplimiento y la aplicación no mejoran

Los casos de COVID continúan aumentando en 39 estados; 31 de ellos están ahora en la lista restringida de cuarentena de tres estados

NUEVA YORK - El gobernador Andrew Cuomo reiteró el jueves su repetido llamado para una orden de cubrirse la cara en todo el país, tuiteando sin rodeos, "Debería haber un mandato de máscara nacional", en medio de la creciente evidencia que demuestra que efectivamente combate el virus.

Al mismo tiempo, está emitiendo una renovada súplica a los neoyorquinos, especialmente a los jóvenes, para que cumplan con esa precaución y otros, citando un aumento "significativo" en las infecciones entre las personas de 21 a 30 años.

Cuomo y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, estuvieron entre los primeros gobernadores de la nación en promulgar órdenes ejecutivas a nivel estatal que ordenaban máscaras, tanto en exteriores como en interiores, en lugares donde no es posible el distanciamiento social. Recientemente, el alcalde Bill de Blasio ha sugerido que las personas en la ciudad de Nueva York los usen en todo momento, independientemente.

Nueva York ha pasado de la peor situación de COVID en el país a una de las más estables. Si bien su progreso ha continuado en medio de las reaperturas regionales por etapas, Cuomo quiere asegurarse de que las lecciones aprendidas sean lo más importante.

"Todavía estamos teniendo las mismas discusiones políticas inútiles", dijo Cuomo el jueves. "No queremos escalar más montañas. Los neoyorquinos lo hicieron, pero no queremos volver a hacerlo. Y desconfiamos de las nuevas amenazas que están en el horizonte".

Una de esas amenazas es el aumento de casos entre personas de 20 años, algunos de los cuales han presumido de las garantías que primero doblaron la curva y luego mantuvieron baja la tasa de infección. Dijo que las tasas de positividad aumentaron 4 puntos porcentuales.

"Ese es un aumento significativo en un corto período de tiempo. Para los jóvenes, este no es el momento de luchar por su derecho a la fiesta. Tienen derecho a la fiesta, pero seamos inteligentes al respecto", dijo Cuomo el jueves. "No te alejas , no usas máscaras, el virus se propaga. Está sucediendo".

Nuevos datos muestran que hasta 40,000 vidas estadounidenses podrían haberse salvado si todos llevaran máscaras, dice Cuomo. Él ha eviscerado en repetidas ocasiones al presidente Donald Trump, reacio a las máscaras, sobre su postura sobre los revestimientos faciales. Si bien le dio crédito a Trump por un cambio de tono a principios de esta semana, Cuomo quiere un compromiso más fuerte.

"Los expertos en salud que asesoran a la Casa Blanca han dicho que 40,000 estadounidenses más morirán porque no tenemos una política de máscara, quiero decir, por increíble que sea", dijo el gobernador el miércoles. "Si puede firmar una hoja de papel que salvará la vida de 40,000 estadounidenses, ¿por qué no haría eso?"

Los aumentos récord a nivel nacional solo han agravado la amenaza de un resurgimiento de la infección en Nueva York, donde Cuomo ha dicho que le preocupa el incumplimiento del uso de la máscara y de distanciamiento físico. Los restaurantes y bares han permitido ese comportamiento, permitiendo que las personas se congreguen en las aceras llenas sin coberturas faciales y reiteradamente no cumplan con las pautas estatales de tal manera que Cuomo ha amenazado con cerrarlas nuevamente.

Desde marzo, el estado ha suspendido 27 licencias de licor y ha presentado 410 cargos contra varios establecimientos por no seguir las pautas. La semana pasada, emitió una orden ejecutiva que prohíbe que cualquier establecimiento sirva alcohol a un cliente que tampoco ha pedido comida. Para aquellos que se preguntan, las papas fritas no cuentan como "comida", ni tampoco paqueticos de nueces o dulces que las barras pueden servir a los clientes.

Es el último esfuerzo del gobernador para tomar medidas enérgicas contra las reglas, especialmente en la ciudad de Nueva York. A medida que continúa empujando los esfuerzos localmente, Cuomo está pidiendo, una vez más, que el gobierno federal intensifique el juego nacional.

Repitió su pedido de meses para que los federales aumenten las pruebas el miércoles, diciendo que los retrasos son un "problema grave". Desde el primer día, Cuomo ha predicado la importancia de las pruebas: encontrar los aspectos positivos, aislarlos y tratarlos. Y cuanto más rápido lo haga, mejor será la posibilidad de contener la propagación del virus.

La ciudad de Nueva York, por ejemplo, dijo el jueves que los laboratorios de los hospitales de la ciudad han reducido el tiempo de respuesta medio de las pruebas a dos días mediante el uso de una técnica llamada agrupación, que la FDA otorgó aprobación de emergencia para principios de esta semana. También lanzó la prueba rápida de 15 minutos en vecindarios muy afectados y planea expandir esa opción a Sunset Park y Rockaways en los próximos días.

Cuomo, quien puede ser el defensor más fuerte de las pruebas y el seguimiento durante toda la crisis, ha viajado a Savannah, Georgia, para ayudar con la estrategia de esa ciudad y brindar asistencia a Houston, Texas y otras ciudades. Varios estados ayudaron a Nueva York cuando estaba en necesidad. Pero sus motivos no son únicamente altruistas.

"A menos que resuelva esto en todas partes, no lo resuelve en ninguna parte", dice el gobernador.

Más de la mitad de Estados Unidos se encuentra ahora en la lista restringida de cuarentena de tres estados, un esfuerzo conjunto de los tres gobernadores para mitigar el riesgo. Los viajeros a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut desde esos estados críticos deben aislarse durante 14 días.

Al menos 21 estados ya han pausado o revertido sus reaperturas por completo en medio del último aumento récord que devora a la nación. La ciudad de Nueva York y Nueva Jersey han dejado de lado indefinidamente las comidas en interiores, dada la evidencia sobre el mayor riesgo de los espacios cerrados en otros estados. La ciudad también ha retrasado el regreso de actividades bajo techo como centros comerciales y museos por la misma razón.

No hay una nueva línea de tiempo para esas reaperturas, y Cuomo dice que cree que algunos estados deben cerrar por completo nuevamente ahora.

Los viajes fuera del estado ya se han relacionado con nuevos grupos en varias partes del estado y en Nueva Jersey. Con el aumento de casos en 39 estados, las redes de conexión enredadas se extienden más y más intrincadamente en todo el país que antes. El miércoles, el estado de California superó a Nueva York en términos de casos diagnosticados de COVID y ahora lidera a la nación en esa métrica. Florida ha reportado más casos en un solo día que Nueva York, incluso en el pico de su crisis en abril.

Nueva York todavía lidera a Estados Unidos en las muertes confirmadas de COVID-19 por una posibilidad remota, más que triplicando el número ahora confirmado en California, aunque sus números han rondado cerca de 25,000 desde que eclipsó ese hito a principios de este mes. La muerte es un indicador rezagado, lo que significa que California y Florida probablemente sufrirán un aumento devastador en las próximas semanas.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha perdido al menos 144,000 personas por el virus y superó la marca de 4 millones de casos el jueves. Ambas cifras son más altas que en cualquier parte del mundo. La ciudad de Nueva York ha perdido al menos 16,268 personas por el virus y agrega otras 4,625 muertes probables. Según los CDC, hay otras 5,000 muertes "en exceso" que no están relacionadas de manera definitiva o probable con el virus que pueden atribuirse a él. Con esos incluidos, el número de muertos COVID de la ciudad estaría más cerca de 26,000.

Hoy, los cinco condados, y el resto del estado, han logrado lo que Cuomo ha descrito como un progreso inimaginable en la lucha contra una enfermedad que nadie sabía que existía esta vez el año pasado. La tasa de positividad diaria de la prueba de la ciudad de Nueva York se ha mantenido consistentemente en un 1 por ciento sobre un promedio móvil de siete días, muy lejos de las tasas de positividad del 59 por ciento que era normal hace solo unos meses.

La Región Capital ha visto un ligero repunte últimamente, dijo Cuomo el jueves; al menos 30 casos nuevos se vincularon a una sola fiesta del 4 de julio.

Las coberturas faciales y el distanciamiento han ayudado a mantener el progreso a través de las reaperturas regionales de Nueva York. También un principio clave de la estrategia: el seguimiento de contactos.

La ciudad de Nueva York dijo el jueves que potencialmente ha evitado más de 5,000 nuevos casos de COVID a través de su programa de prueba y rastreo, posiblemente salvando miles de vidas, según la cantidad de contactos sintomáticos encontrados a través de entrevistas.

¿Se podría haber logrado aún más?

Según el Dr. Ted Long, jefe del programa de pruebas y rastreo de la ciudad, los rastreadores han podido identificar y llegar a más de 2,137 personas sintomáticas de las que de otra manera no habría conocido y ayudarlos a aislar rápidamente. Dada la tasa de transmisión, eso potencialmente evita más de 5,000 nuevos casos, dijo Long.

Teniendo en cuenta que la ciudad de Nueva York ha confirmado más de 220,000 casos de COVID, es posible que se necesite más cooperación para maximizar el potencial completo del programa.

El mes pasado, la ciudad dijo que no podía llegar a un tercio de todos los contactos que le habían dado. Los pacientes no dieron números de contacto para todas las personas con quienes tuvieron contacto; en los casos en que lo hicieron, la ciudad pudo llegar al 97 por ciento.

Long ofreció algunos objetivos nuevos de rastreo de contactos el jueves y compartió dónde se encuentra la ciudad en cuanto a alcanzarlos. El objetivo, dijo, es alcanzar al menos el 90 por ciento de todos los contactos y garantizar que el 75 por ciento de ellos complete un formulario de admisión y se aísle. A partir de ahora, Long dice que la ciudad ha alcanzado el 89 por ciento de todos los casos nuevos en los cinco condados identificados a través del programa de seguimiento de contactos. El setenta y uno por ciento de todos los casos nuevos que la ciudad puede alcanzar completan el formulario de admisión.