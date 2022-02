Cuomo presentará queja por contra fiscal general por manejo inapropiado de investigación

Lo que debes saber El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, planea presentar una queja formal contra la Fiscal General Letitia James ante el Comité de Quejas de Abogados con respecto a su mal manejo en investigar las acusaciones de acoso sexual presentadas contra él, anunció el jueves la abogada de Cuomo.

Rita Glavin, la abogada de Cuomo, anunció los próximos pasos para buscar remedios legales en conexión de la conducta, que ella describió como inapropiada, de los investigadores en la revisión del fiscal general.

Cuomo renunció como gobernador de Nueva York luego de un informe condenatorio de la oficina de la fiscal general Letitia James que detalla múltiples acusaciones de acoso sexual de casi una docena de mujeres. Cuomo y su equipo legal han negado sistemáticamente las acusaciones presentadas en su contra.

Aparte de la denuncia por escrito planificada de Cuomo ante el Comité de Quejas de Abogados de la Corte Suprema del Estado de Nueva York que aborda serias preocupaciones éticas en la investigación en su contra, Glavin dijo que su equipo legal también está renovando sus solicitudes a la Fiscal General y a la Asamblea para que proporcionen al equipo toda la evidencia subyacente, alegando que hay evidencia de manipulación de testigos y perjurio que debe investigarse ya que la Oficina del Fiscal General supuestamente no lo hizo. Entre las pruebas que cita está la "publicación lenta" de un número limitado de transcripciones en la investigación.

Aunque Glavin dijo que estas eran las acciones inmediatas que Cuomo y su equipo legal planean tomar, es posible que no sean las únicas medidas legales.

Cuomo renunció como gobernador de Nueva York luego de un informe condenatorio de la oficina de la fiscal general Letitia James que detalla múltiples acusaciones de acoso sexual de casi una docena de mujeres. James anunció más tarde que se postularía para gobernadora en 2022. Desde entonces, se retiró de la carrera citando su compromiso con su papel como fiscal general del estado.

"Él no dejará pasar esto", dijo Glavin. “Es insultante decirle a alguien que ha sido acusado injustamente y tratado injustamente 'sigue adelante, sigue adelante'. No. No. Él no va a seguir adelante porque la verdad es importante. El proceso es importante. La mala conducta no puede ser barrida debajo de la alfombra. Si los testigos han mentido y hay evidencia de ello, debe haber responsabilidad".

Cuomo y su equipo legal han negado sistemáticamente las acusaciones presentadas en su contra.

La oficina de James no respondió de inmediato a nuestra solicitud de comentarios.