Centros comerciales, museos y otros, seguirán con las puertas cerradas en el ingreso a la Fase 4 en NYC: Cuomo

Lo que debes saber Nueva York está en camino de ingresar a la Fase IV, la etapa final del plan de reapertura del estado, el lunes; pero lo hará sin reabrir nuevos espacios interiores

El resto del estado está en la Fase IV, reabriendo museos y centros comerciales con límites de capacidad y otras restricciones; esos permanecerán cerrados cuando la ciudad inicialmente comience la Fase IV. Los zoológicos y jardines botánicos cuenta con el visto bueno para abrir

El gobernador Andrew Cuomo dijo el jueves que sigue preocupado por el cumplimiento en Nueva York con respecto a bares y restaurantes; en el futuro, cualquiera que reciba tres violaciones recibirá una orden de cierre inmediato

NUEVA YORK - La ciudad de Nueva York está en camino a la Fase IV del plan de reapertura del estado el lunes, pero lo hará sin la reapertura de varios lugares como los centros comerciales, museos y más, dijo el jueves el gobernador Andrew Cuomo.

No ofreció una nueva línea de tiempo para esas reaperturas. El anuncio se hace eco de la estrategia que Cuomo adoptó para la ciudad en la Fase III hace dos semanas, cuando permitió que los cinco condados hicieran la transición sin comer en interiores en medio de las crecientes preocupaciones nacionales sobre el mayor riesgo de infección en los espacios cerrados.

Cuomo dijo que el estado emitirá una decisión final a las 4 p.m. El viernes en la Fase IV de la ciudad, que también reabre lugares al aire libre de bajo riesgo como zoológicos y jardines botánicos con estrictos límites de capacidad y precauciones COVID obligatorias.

Más temprano el jueves, el alcalde Bill de Blasio dijo que la ciudad y el estado aún estaban finalizando el enfoque de la Fase IV para los cinco condados e indicaron que ambos se "sentían cautelosos". Dado el aumento vertiginoso y sin precedentes de COVID, De Blasio dijo que no se sorprendería si la ciudad modificara o retrasara el despliegue de la Fase IV, particularmente en lo que respecta a las reaperturas planificadas en interiores como museos y centros comerciales.

"Los elementos exteriores con los que me siento bien y con confianza siempre y cuando tengamos claros los estándares y la aplicación. El interior me está causando una pausa", dijo De Blasio. "No puede haber una pendiente resbaladiza allí. El desafío es bajo techo y tenemos que ser muy estrictos al respecto. Creo que hay partes sustanciales de la Fase IV que pueden avanzar. Hay otras partes con las que debemos ser muy cautelosos".

Esa situación dividida fue el caso de la ciudad en la Fase III. Abrió servicios de cuidado personal y más recreación al aire libre, pero pospuso el regreso de la comida en interiores indefinidamente, incluso cuando al resto del estado se le permitió continuar haciéndolo. Todavía hizo la transición a la Fase III dos semanas después de ingresar a la Fase II, según lo programado, y parece estar en camino de hacer lo mismo en relación con una Fase IV modificada la próxima semana.

Si bien la Estatua de la Libertad al aire libre y la Isla Ellis han anunciado planes para reabrir parcialmente el lunes, el inicio anticipado de la Fase IV de la ciudad, el interior del Museo Metropolitano (Met) dice que no volverá hasta finales de agosto. Cuomo dijo que el Met todavía puede planear reabrir en ese momento, a pesar de su anuncio el jueves, pero agregó: "Ya veremos".

No estaba claro si el plan modificado de la Fase IV para la ciudad aún permitiría aumentar el límite de las reuniones sociales de 25 a 50, lo que ha sido el caso para otras regiones que dan ese cuarto paso.

La línea de tiempo de la Fase IV es especialmente crítica para Nueva York. Está directamente relacionada con el destino de las escuelas. Las regiones tienen que estar en la Fase IV y mantener una tasa de infección diaria del 5 por ciento o menos durante un promedio de 14 días para que Cuomo incluso considere los planes de reapertura de sus distritos escolares, todo lo cual probablemente involucrará una combinación de persona y aprendizaje remoto para comenzar el año en septiembre. El promedio móvil actual de siete días de la ciudad de Nueva York es solo del 1 por ciento, muy lejos de las tasas de positividad diarias del 59 por ciento que estaba observando en el pico de la crisis en abril.

El resto de las regiones del estado han mantenido promedios móviles de siete días alrededor del 1 por ciento a través de sus transiciones a la Fase IV, aunque ciertos condados han visto picos puntuales recientemente. Algunos han sido alimentados por viajes fuera del estado. Cuomo emitió una nueva orden de emergencia en Nueva York para hacer cumplir mejor el aviso de cuarentena triestatal. Veintidós estados están ahora en esa lista.

Los viajes fuera del estado han agravado el problema de incumplimiento del distanciamiento físico y las cubiertas faciales a nivel local, dijo Cuomo. Tanto él como el alcalde han expresado su preocupación por el aumento de las infecciones por COVID entre las personas de 20 años. En Long Island, las fiestas del 4 de julio están alimentando nuevos grupos; el 42 por ciento de los casos nuevos en el condado de Suffolk son entre personas de 30 años o menos.

Los funcionarios allí dicen que las fiestas estaban por debajo del umbral de reunión de 50 personas, pero los asistentes pueden no haber cumplido con la máscara y el protocolo de distanciamiento. Los estudios demuestran que ambas medidas de mitigación han demostrado reducir el riesgo de propagación de la infección; la evidencia sobre el revestimiento facial universal como una herramienta eficaz para combatir virus solo se está fortaleciendo.

Respondiendo a un informe en Twitter de fiestas de disfraces que surgieron alrededor de la ciudad de Nueva York el miércoles, el gobernador tenía una cosa que decir: "Knock. It. Off. Now" (¡Dejen de hacerlo ya!).

Duplicó el mensaje de cumplimiento el jueves, una vez más pidiendo a los gobiernos locales que se aseguren de que están haciendo cumplir.

"El cumplimiento de estas normas y regulaciones es esencial", dijo Cuomo en una conferencia telefónica con periodistas el jueves. "Si no exigimos el cumplimiento, el virus se propagará. Es así de simple".

Los bares y restaurantes han sido los principales infractores de las normas COVID en la ciudad, dijo el gobernador. En el futuro, Cuomo dijo que los bares solo pueden servir alcohol a las personas que ordenan comida. También promulgó una política de "tres huelgas y estás cerrado", con vigencia inmediata. Cualquier bar o restaurante que reciba tres violaciones será cerrado; Las violaciones atroces individuales también pueden resultar en un cierre inmediato.

"Nadie podría haber esperado que estaríamos en la posición en la que estamos hoy. Esta es una segunda ola, pero es una segunda ola provocada por el hombre", agregó, refiriéndose a los crecientes casos en todo el país. "Esta es una situación en la que simplemente no pudimos aprender las lecciones de la primera ola. En lugar de que la ola proveniente del Este golpee a Nueva York, la ola vendrá del Oeste y golpeará a Nueva York. No hay razón para esto nación pasará por lo que está pasando ahora ".

Al menos 21 estados de EEUU han pausado o revertido sus reaperturas en medio del aumento nacional. Florida, uno de los estados en la lista restringida de cuarentena de tres estados, estableció un nuevo registro diario de casos COVID durante el fin de semana. Los casos diarios confirmados superaron los 15,000 allí, superando el récord anterior que Nueva York estableció en abril. El jueves, el estado informó otro día récord de hospitalizaciones y muertes.

Las ciudades y los estados están luchando por contener brotes de propagación rápida que los CDC han advertido que ya pueden estar más allá de la capacidad de control de la nación. Más distritos escolares en todo el país, desde Richmond, Virginia, hasta Los Ángeles, California, están optando por comenzar el otoño solo con aprendizaje virtual.

En la ciudad de Nueva York, el plan sigue siendo tener tantos niños en los edificios escolares como sea posible de manera segura cuando las clases se reanuden el 10 de septiembre. En este punto, la mayoría de los estudiantes probablemente solo estarán en la clase física dos o tres días a la semana, aprendiendo de forma remota los otros dias. Al reconocer la preocupación de los padres por la falta de opciones de cuidado infantil en los días virtuales, el alcalde De Blasio dijo el jueves que la ciudad tiene un nuevo plan para proporcionar cuidado infantil seguro y de calidad a 100,000 niños a principios de septiembre y planea expandir la capacidad. Ahora está trabajando con socios para identificar ubicaciones y personal.

Las cifras en Nueva York han sido buenas últimamente, pero el gobernador y el alcalde saben qué tan rápido pueden aumentar las infecciones. Cuomo recordó un tramo de "infierno" aberrante de 11 días el lunes, refiriéndose a un período devastador en abril, donde Nueva York estaba perdiendo casi 800 personas por el virus por día, todos los días.

El miércoles, el estado superó las 25,000 muertes confirmadas por virus, aunque Cuomo reconoce que la cifra real probablemente sea mucho mayor. La ciudad de Nueva York representa dos tercios de las muertes confirmadas por COVID en todo el estado y agrega otras 4,619 muertes que probablemente fueron atribuibles al virus pero no confirmadas por pruebas de laboratorio.

A nivel nacional, el virus ha matado a más de 138,000 personas, según estimaciones de NBC News. El jefe de los CDC dice que Estados Unidos podría ver 200,000 muertes durante la próxima temporada de gripe si no se hace más para frenar la propagación del coronavirus.