Cuatro preguntas que los padres deben hacer antes de enviar a sus hijos de regreso a la escuela

NUEVA YORK - Aunque el número de casos de coronavirus sigue aumentando en muchas áreas, las escuelas están reabriendo para el semestre de otoño en los Estados Unidos.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) hizo recientemente una recomendación general de que los niños regresen físicamente a la escuela por los beneficios sociales y emocionales y por el acceso a un mejor entorno de aprendizaje, especialmente para los estudiantes con necesidades especiales. La AAP también señaló que regresar a la escuela podría ayudar a reducir la brecha en las desigualdades raciales y socioeconómicas entre los hogares de los estudiantes.

Con la reapertura de ciudades y lugares de trabajo, a los padres que trabajan les preocupa que puedan verse obligados a elegir entre sus trabajos y sus hijos si sus hijos pequeños no pueden regresar a la escuela.

Pero dado que los estados aún registran miles de casos nuevos de COVID-19 al día, tanto los padres como los maestros se preguntan si enviar a los niños de regreso a la escuela en persona es realmente la opción correcta.

¿Cómo deciden los padres? Le pedimos a expertos en educación y COVID-19, incluido el corresponsal médico de NBC, el Dr. John Torres, que nos ayudaran a crear una lista de verificación de preguntas que los padres pueden hacerse antes de determinar si sus hijos necesitan ropa escolar nueva o pijamas nuevos:

1. ¿Qué edad tienen sus hijos?

La ciencia emergente parece indicar que los niños menores de 10 años tienen menos probabilidades de infectarse y menos probabilidades de transmitir COVID-19 que los niños mayores y los adultos, aunque su riesgo no es cero, la Dra. Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas y epidemiólogo del Hospital Bellevue en la ciudad de Nueva York, dijo en el segmento TODAY Parents.

Por esa razón, Gounder dijo que "la edad es un factor importante" para decidir si enviar o no a los niños a la escuela en persona este otoño.

Los niños más pequeños pueden aislarse en un solo salón de clases más fácilmente que los estudiantes de secundaria o preparatoria, y se benefician de la experiencia en un salón de clases real, anotó. Los niños mayores tienen otras formas de socializar y pueden manejar mejor el aprendizaje virtual, incluso si no es su medio de aprendizaje ideal.

Otro factor con respecto a la edad de los niños, dijo Torres en su reciente entrevista con TODAY, es si un niño tiene la edad suficiente para poder implementar los protocolos de seguridad necesarios. ¿Pueden usar una máscara de manera confiable y mantener una distancia social adecuada?

Gounder agregó que un diagnóstico positivo en un estudiante de escuela primaria no significaría necesariamente que los otros estudiantes o el maestro de la clase estuvieran en riesgo de infección, ya que los niños pequeños tienen más probabilidades de contraer el virus de un adulto y no transmitirlo a sus compañeros. Pero los adolescentes se transmiten fácilmente el virus entre ellos, por lo que es mucho más probable que los estudiantes de secundaria tengan que ponerse en cuarentena

2. ¿Cuál es la salud de su hogar?

El Dr. Tim Lahey, especialista en enfermedades infecciosas y director de ética clínica del Centro Médico de la Universidad de Vermont, dijo en TODAY Parents que los padres deberían preguntarse qué es lo mejor para sus hijos desde el punto de vista médico y del desarrollo.

"Ciertamente, en medio de esta epidemia, no enviaría a un niño de mayor riesgo como uno en tratamiento por leucemia a la escuela en este momento, incluso en un estado 'más seguro' como Vermont", dijo Lahey.

La autora y educadora Jessica Lahey ( "The Gift of Failure," "The Addiction Inoculation") - "El regalo del fracaso", "La vacuna contra la adicción"), esposa del Dr. Lahey, dijo que los padres también deben tener en cuenta otras consideraciones.

Para los padres de estudiantes con necesidades especiales, esta es una forma de cálculo especialmente individual y personal. Algunos estudiantes necesitan estar en una escuela para obtener los recursos y la asistencia que necesitan para aprender. Otros se benefician de estar en casa y lejos de distracciones o factores estresantes. Los padres saben mejor que nadie lo que necesitan sus hijos.

Lahey señaló que ha escuchado de padres cuya salud mental de sus hijos está sufriendo mucho debido al aislamiento de los últimos meses.

Lahey señaló que ha escuchado de padres cuya salud mental de sus hijos está sufriendo mucho debido al aislamiento de los últimos meses. Sin embargo, otros, incluido su propio hijo adolescente, han prosperado en el aprendizaje a distancia. Ella dijo que su hijo ha disfrutado de la capacidad de dormir en el horario natural de su propio cuerpo y aprender "por su cuenta".

Aunque los padres pueden extrañar la interacción física, es posible que sus adolescentes obtengan lo que necesitan mediante el uso de video conferencia "Face Time", mensajes de texto o juegos de video con sus amigos en línea.

"Tendemos a superponer nuestros sentimientos sobre cómo socializamos en nuestros hijos y asumimos que están sufriendo, y para muchos niños, probablemente lo estén", dijo. "Pero otros pueden estar totalmente bien. Cada niño es diferente".

Hasta cierto punto, estas preguntas también son específicas de cada estado, señaló el Dr. Lahey. "Pregúntese: '¿Cuál es el riesgo de mi hijo? ¿Cuál es mi riesgo? ¿Y cuánto está afectando este virus a mi estado en este momento?"

3. Si tuvieras que estar en cuarentena durante dos semanas a partir de mañana, ¿podrías?

Hasta que no haya una vacuna y esté ampliamente disponible, no hay forma de garantizar que su hijo no estará al menos expuesto al COVID-19. Antes de decidir enviar a los niños de regreso a una escuela física, planifique para el escenario muy probable de que su hijo, y, por lo tanto, usted, en algún momento tenga que ponerse en cuarentena al menos una vez este año escolar. Si usted es un trabajador esencial o de primera línea, esa podría ser una oportunidad que no puede aprovechar.

4. ¿Puede permitirse el lujo de no enviarlos a la escuela?

Para algunas familias, no es económicamente viable mantener a sus hijos en casa hasta la escuela en casa o inscribirse en una escuela en línea. "Necesitamos reconocer que habrá madres solteras con trabajos esenciales que necesitan que sus hijos tengan un lugar adonde ir", dijo la Dra. Lahey.

Pero si tiene la suerte de poder elegir, y tiene sentido para su familia, Lahey dijo que otro beneficio de mantener a su hijo en casa sería saber que está siendo útil. Una escuela menos concurrida será más segura para aquellos que no tienen otra opción, tanto maestros como estudiantes.

"Estamos pidiendo a los maestros que asuman una enorme cantidad de riesgo", dijo. "Estamos pidiendo a los maestros que se conviertan esencialmente en trabajadores de primera línea".

Gounder estuvo de acuerdo.

"Si tiene la opción, definitivamente ejercitaría la opción de mantener a sus hijos en casa", dijo Gounder.

Si envía a sus hijos de regreso a la escuela cara a cara, Torres dijo que haga cumplir las "tres W" con ellos antes de que se vayan: "Use una máscara, cuide sus seis pies de distanciamiento social y lávese las manos durante todo el día".

Y aunque parezca que no hay una buena respuesta sobre cómo enviar a su hijo de regreso a la escuela este otoño, eso en sí mismo podría ser un regalo.

"Realmente no se puede tomar una decisión absolutamente incorrecta aquí", dijo el Dr. Lahey. "Si se siente obligado a enviar a un niño a la escuela, es importante que comprenda que no debe sentirse acosado por la culpa. Para la mayoría de los niños, ir a la escuela es algo seguro. No está exento de riesgos, pero no es un riesgo catastrófico …

"No hay una decisión perfecta. Solo diga: 'Voy a ver lo que es posible y veré qué se siente bien y tiene sentido para nuestra familia este año', sabiendo que el próximo año será completamente diferente".