CT llevará Internet de banda ancha a unos 10,000 hogares y empresas en área desatendidas

CONNECTICUT -- Un programa en Connecticut construirá e implementará una infraestructura para expandir el servicio de Internet de banda ancha en áreas desatendidas del estado a través de $42.9 millones en fondos del Plan de Rescate Estadounidense y que recibió la aprobación del Departamento del Tesoro del país.

El Programa de Infraestructura de Banda Ancha de Connecticut será un programa competitivo de subvenciones diseñado para respaldar el objetivo del acceso universal en todo el estado a un servicio de Internet asequible, resistente y confiable. Específicamente, conectará hogares y negocios a Internet de banda ancha en áreas que han sido identificadas como carentes de la infraestructura necesaria para respaldar este servicio, con un enfoque en aquellas en comunidades de bajos ingresos. Será administrado por la Oficina de Política Energética y Tecnológica del Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut (DEEP) y se prevé que se lance a principios de 2023.

El objetivo inicial del programa es expandir o mejorar el acceso de banda ancha para 10,000 hogares y empresas en todo el estado.

Esto incluye acceso a velocidades de carga y descarga simétricas de al menos 100 megabytes por segundo (Mbps), mientras se avanza hacia una meta estatal de acceso universal a velocidades de descarga de 1 gigabit por segundo (Gbps) y velocidades de carga de 100 Mbps, y velocidades simétricas de 1 Gbps para instituciones ancla comunitarias. Además de aumentar el acceso a la banda ancha, el programa se centrará en mejorar la resiliencia y confiabilidad de estas redes al priorizar topologías y métodos de implementación de infraestructura más robustos. Esto incluye métodos más resistentes, como la construcción de infraestructura subterránea y el diseño de rutas de tráfico de conmutación por error que dirigen el tráfico a un recurso secundario cuando el recurso principal se debilita.

Se requerirá que cada uno de los proveedores de servicios de Internet financiados por el programa participe en el Programa de Conectividad Asequible de la FCC, que proporciona a los hogares de bajos ingresos $ 30 por mes de descuento en sus facturas de Internet.

“Expandir el acceso a Internet de alta velocidad es una de las principales prioridades de nuestra administración porque, en un mundo moderno, la falta de acceso a banda ancha significa que las personas no pueden conectarse a recursos educativos, oportunidades laborales y servicios de atención médica", dijo el gobernador Lamont. “Hasta que abordemos nuestros desafíos de banda ancha desatendida en nuestras áreas urbanas, suburbanas y rurales, no tendremos acceso equitativo para todos ni lograremos la recuperación económica que necesitamos. Me alegra que el Gobierno federal a través de la administración de Biden haya priorizado el acceso de banda ancha como una necesidad urgente, y agradezco su asociación con Connecticut para que podamos construir la infraestructura necesaria para que todos estén en línea”.

La subvención proviene del Departamento del Tesoro de los EE. UU. como parte del Fondo de Proyectos de Capital de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Este fondo tiene el objetivo de llevar a cabo proyectos de capital críticos que permitan directamente el trabajo, la educación y el monitoreo de la salud, incluidas las opciones remotas, en respuesta a la emergencia de salud pública de COVID-19.