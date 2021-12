Crucero de lujo no regresa a NYC a recoger pasajeros afectados por brote de COVID-19

Un crucero de lujo que tuvo que dejar a 10 personas en la Ciudad de Nueva York debido a un brote de COVID no regresará a la ciudad debido a las presiones de personal causadas por el virus.

Mientras tanto, el panorama continúa empeorando para la industria de cruceros en general, con 89 barcos bajo algún tipo de monitoreo de los CDC para detectar brotes de COVID, un aumento de casi el 20% en un día.

El Queen Mary 2 llegó a un puerto de Brooklyn el 20 de diciembre después de navegar a través del Atlántico durante las vacaciones. Al llegar, 10 pasajeros dieron positivo por COVID-19 y fueron sacados del barco para aislarlos en la ciudad.

El barco navegó hacia Barbados y debía regresar a Nueva York el 3 de enero. Pero según los pasajeros, recibieron una carta del capitán del barco el martes por la noche diciendo que el barco permanecerá allí mientras trae tripulación adicional, antes de partir directamente de regreso a Inglaterra la semana que viene.

Cunard confirmó el retraso, que dijo que era una medida de precaución dado el largo viaje de regreso a Inglaterra, y dijo que estaba trabajando para llevar pasajeros de Barbados a Nueva York la próxima semana.

"Como medida de precaución, el Queen Mary 2 asumirá personal adicional en funciones esenciales en Barbados antes de zarpar de regreso al Reino Unido. Dada la situación actual de los viajes internacionales, el barco permanecerá en Barbados hasta el 2 de enero. La estadía prolongada significa que, lamentablemente, el el barco no podrá hacer escala en Nueva York el 3 de enero si es para mantener la llegada de regreso a Southampton el 10 de enero de 2022 ", dijo Cunard en un comunicado.

Todos los viajeros en el barco Cunard, que la compañía cataloga como el "mayor transatlántico del mundo", tenían que ser completamente vacunados y examinados para detectar COVID justo antes de abordar en el Southampton de Gran Bretaña, lo que sugiere que se trataba de casos revolucionarios.

Un total de 1.473 pasajeros estaban a bordo del barco cuando llegó a la Ciudad de Nueva York, por lo que las infecciones en ese momento representaban menos del 1% de todos los pasajeros a bordo. El barco ahora tiene 1.575 pasajeros.

Brotes de COVID en cruceros

Se suponía que los pasajeros con COVID positivo podrían reunirse con Queen Mary 2 el 3 de enero, cuando debía regresar a la Ciudad de Nueva York en el camino de regreso a Inglaterra. No quedó claro de inmediato cómo manejará la compañía los viajes de esos pasajeros.

El Queen Mary 2 no es el único crucero afectado por el aumento de ómicron. Casi 50 personas a bordo del Symphony of the Seas de 7.000 pasajeros de Royal Caribbean, que requiere la vacunación completa para los pasajeros de 12 años en adelante, dieron positivo por COVID. Habían estado en una excursión por el Caribe de siete noches.

Hasta el lunes, los CDC dijeron que tenían 38 barcos bajo investigación debido a brotes de COVID, otros 48 ya investigados y aún en observación, y 3 más en estado de monitoreo, para un total de 89, frente a 75 solo el lunes.

El Queen Mary 2 fue catalogado como uno de los barcos investigados.