Lo que sabemos del supuesto asesinato de Jennifer Dulos

CONNECTICUT -- Han pasado cinco años desde que desapareció de Connecticut Jennifer Dulos, una madre de cinco hijos.

La policía ha buscado en todo el estado, desde su casa en New Canaan hasta Farmington, donde vivía su ex marido, y más allá, pero no la han localizado. El año pasado, un juez sucesorio declaró a Jennifer legalmente muerta.

Su familia y amigos celebraron el quinto año sin ella emitiendo un comunicado, diciendo que extrañan a Jennifer todos los días y “se mantienen firmes” en su creencia de que encontrarán su cuerpo.

La sentencia de Michelle Troconis

El viernes, Michelle Troconis será sentenciada por conspiración para asesinar a Jennifer y otros cinco cargos.

Troconis es una de las tres personas acusadas en relación con la desaparición y presunto asesinato de Jennifer y la única que ha pasado por un juicio.

Troconis estaba saliendo con el ex marido de Jennifer, Fotis Dulos, cuando la madre de cinco hijos desapareció.

Fotis fue acusado de asesinato en enero de 2020, pero nunca fue juzgado. Murió semanas después de que se presentaran los cargos tras intentar suicidarse. Hasta el día de su muerte, negó cualquier implicación en la desaparición de su ex esposa.

El amigo y ex abogado de Fotis Dulos, Kent Mawhinney, también ha sido acusado de conspiración para cometer asesinato. Se ha declarado inocente y no se ha programado ningún juicio.

Después de una pausa durante la pandemia de COVID-19, las audiencias y la selección del jurado, el juicio de Troconis comenzó en enero de 2024 y se prolongó durante semanas. El 1 de marzo, un jurado la declaró culpable.

Cronología del caso

Jennifer y Fotis Dulos estaban atravesando un divorcio y una amarga batalla por la custodia de sus hijos cuando ella desapareció el 24 de mayo de 2019.

Durante dos años, Jennifer Dulos y sus hijos vivieron en New Canaan después de que ella se mudó de la casa familiar de 10,000 pies cuadrados y seis habitaciones en Jefferson Crossing en Farmington que había compartido con su esposo desde 2012 hasta 2017.

Fotis permaneció en la casa de Farmington, donde vivía con Troconis.

En la mañana del 24 de mayo de 2019, Jennifer dejó a sus hijos en New Canaan Country School y esa fue la última vez que la vieron.

Desaparecido reportado en 2019

Fue reportada como desaparecida poco antes de las 7 p.m. después de faltar a varias citas y nadie pudo localizarla durante 10 horas, dijo la policía. Esa noche se emitió una Alerta Plata para ella.

Cuando los oficiales revisaron la casa de Jennifer en Welles Lane, encontraron lo que parecían ser manchas de sangre en el piso del garaje y en un vehículo estacionado adentro.

La policía encontraría la camioneta de Jennifer a tres millas de distancia, en Lapham Road, cerca de Waveny Park, pero no había señales de ella.

La policía se reunió con Fotis Dulos la tarde después de que se denunciara la desaparición de Jennifer y los investigadores confiscaran su teléfono. Basándose en lo que encontraron, la policía obtuvo un vídeo de vigilancia que luego se mostraría durante el juicio de Troconis.

Dijeron que mostraba a Fotis detenerse en más de 30 lugares a lo largo de un tramo de más de cuatro millas de Albany Avenue en Hartford y colocar varias bolsas de basura en diferentes botes de basura.

Sospechosos acusados

En junio de 2019, Fotis Dulos y Michelle Troconis fueron acusados ​​de alterar o fabricar pruebas físicas y obstaculizar el procesamiento en primer grado.

Dos días después, la madre de Jennifer solicitó la custodia de los cinco niños y desde entonces están al cuidado de su abuela y su niñera.

El 7 de enero de 2020, la policía estatal acusó a Fotis Dulos de homicidio grave, asesinato y secuestro y acusó a Troconis de conspiración para cometer asesinato. Ambos negaron los cargos.

Tres semanas después, Fotis murió.

La policía de Farmington acudió a su casa porque no se presentó a una comparecencia ante el tribunal en Stamford ese mismo día y lo encontraron sufriendo un episodio médico de emergencia. Dijeron que había intentado quitarse la vida.

Fotis fue llevado al Hospital John Dempsey de la Universidad de Connecticut y luego trasladado en avión al Centro Médico Jacobi en Nueva York, donde murió días después, el 30 de enero de 2020.

El amigo y exabogado de Fotis, Kent Mawhinney, también fue arrestado el 7 de enero de 2020 y acusado de conspiración para cometer asesinato. Él se ha declarado no culpable. Su juicio no ha sido programado, según registros judiciales en línea.

El juicio de Troconis

El juicio de Troconis comenzó en enero y un jurado la declaró culpable el 1 de marzo.

Durante los últimos cinco años, la investigación ha continuado y los seres queridos de Jennifer han tenido la esperanza de que la encuentren.

La semana pasada, la buena amiga de Jennifer, Carrie Luft, emitió un comunicado en nombre de la familia y los amigos de la madre desaparecida mientras se preparaban para los cinco años desde su desaparición.

“A partir del 24 de mayo, Jennifer Farber Dulos cumplió cinco años de ausencia. La extrañamos todos los días, en todos los sentidos. Hay muchísimos recordatorios diarios de Jennifer: una referencia compartida, un riff musical, una risa encantada, una elegante silueta en la distancia. Su fuerza de carácter, su inteligencia y su tenacidad perduran en sus hijos. Estaría muy, muy orgullosa de los jóvenes adultos en los que se han convertido.

“Para nosotros, cinco años no es un hito sino un marcador de pérdida y anhelo acumulativos. La vida continúa, pero el dolor continúa a su lado, una sombra, una corriente, la presencia de la ausencia.

“Nos mantenemos firmes en nuestra creencia de que se encontrará el cuerpo de Jennifer. La investigación está activa y siempre estamos agradecidos a la Policía Estatal de Connecticut y a la oficina del fiscal del estado por su trabajo continuo en este caso.

"En memoria de Jennifer, os animamos a abrazar a vuestros seres queridos; tómate el tiempo para escuchar a un niño; disfrutar tu canción favorita; o envía una nota para alegrarle el día a alguien.

“También instamos a quienes puedan hacerlo a que donen a organizaciones locales que apoyan a los sobrevivientes de violencia de pareja, como Interval House Hartford; y a organizaciones que trabajan en nombre de mujeres de color desaparecidas y asesinadas, como la Black and Missing Foundation, el Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas y muchas otras.

"Muchas gracias por respetar la privacidad de la familia y los seres queridos de Jennifer".