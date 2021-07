Crédito por Hijos: todo lo que necesitas saber sobre los pagos si vives en NY, NJ o CT

Lo que debes saber Decenas de millones de familias, con un total de 60 millones de niños en todo Estados Unidos, comienzan a recibir pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos el jueves por primera vez -- incluyendo en el área triestatal.

El crédito es de $3,600 anuales para niños menores de 6 años y $3,000 para niños de 6 a 17 años. Pero la mitad del crédito, $1,800 a $1,500, se distribuirá como un anticipo de los impuestos de 2021 en seis pagos mensuales. Esto significa que las familias elegibles recibirán $300 mensuales por cada niño menor de 6 años y $250 por cada niño mayor de esa edad.

A continuación presentamos lo que significa el Crédito por Hijos para las familias del área triestatal.

Decenas de millones de familias, con un total de 60 millones de niños en todo Estados Unidos, comienzan a recibir pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos el jueves por primera vez -- incluyendo en el área triestatal.

El presidente Joe Biden aumentó el pago del crédito fiscal como parte de su paquete de ayuda para el coronavirus de $1.9 mil millones, además de ponerlo a disposición de las familias sin obligaciones fiscales. El beneficio expirará después de un año, pero Biden está presionando para que se extienda hasta 2025 y eventualmente se convierta en permanente.

Los pagos comienzan a eliminarse gradualmente con ingresos de $75,000 para individuos, $112,500 para jefes de familia y $150,000 para parejas casadas.

Las familias de ingresos más altos de $200,000 para individuos y $400,000 para parejas casadas aún pueden recibir el crédito anterior de $2,000.

Si presentó impuestos y el IRS ya tiene la información de su cuenta bancaria, los pagos se depositarán directamente en su cuenta el día 15 de cada mes, de julio a diciembre de 2021.

Las familias que califiquen podrían recibir hasta $3,000 por hijos entre las edades de 6 y 17 años y hasta $3,600 por hijos menores de 6.

Pero incluso si no ha presentado impuestos en 2019 o 2020, o no está obligado a hacerlo, es posible que aún sea elegible para el crédito. El IRS creó una herramienta en línea para que los padres registren su información electrónicamente. Los no contribuyentes pueden registrarse aquí.

Además, tenga en cuenta que, dado que el IRS basa los pagos en las declaraciones de impuestos de 2019 y 2020, si tuvo un hijo en 2021, puede actualizar esta información en una herramienta en línea del IRS diferente disponible aquí.

¿Qué significa esto para las familias de Nueva York?

Más de 1.9 millones de familias de Nueva York recibirán un cheque en julio, según el gobierno.

Esto significa que $802 millones irán a las familias de Nueva York como parte del Crédito por Hijos. En última instancia, según el gobierno, se estima que el dinero ayudará a 3.2 millones de niños en Nueva York.

¿Qué significa esto para las familias de Nueva Jersey?

Se espera que más de 940,000 familias en Nueva Jersey reciban un cheque este mes.

Según la Casa Blanca, más de $373 millones se distribuirán a las familias de Nueva Jersey para ayudar a 1.5 millones de niños como parte de los pagos del Crédito por Hijos.

¿Qué significa esto para las familias de Connecticut?

Aproximadamente 350,000 familias de Connecticut recibirán un cheque en julio.

Se espera que se hagan más de $137 millones en pagos para que las familias de Connecticut ayuden a 566,000 niños.

Para obtener más información sobre cómo funcionan los pagos y quién puede recibirlos, haz clic aquí.