Corte anula sentencia por asesinato en primer grado de uno de los pandilleros en asesinato de “Junior” Guzmán en El Bronx

Lo que debes saber La División de Apelaciones de la Corte Suprema del estado de Nueva York anuló el jueves la sentencia por asesinato en primer grado de Jonaiki Martínez-Estrella en el caso del brutal asesinato de "Junior" Guzmán en 2018 en El Bronx.

Según la corte Martínez-Estrella ahora debe ser condenado nuevamente por asesinato en segundo grado porque “La evidencia estableció que el acusado cometió un asesinato en segundo grado extremadamente atroz. Sin embargo, anulamos la condena por asesinato en primer grado bajo la Ley Penal 125.27 porque la evidencia no estableció los elementos muy específicos de ese crimen”.

Martínez-Estrella había sido sentenciado por el juez Robert Neary el 11 de octubre de 2019 a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado.

NUEVA YORK -- La División de Apelaciones de la Corte Suprema del estado de Nueva York anuló el jueves la sentencia por asesinato en primer grado de Jonaiki Martínez-Estrella en el caso del brutal asesinato de "Junior" Guzmán en 2018 en El Bronx.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Según la corte Martínez-Estrella ahora debe ser condenado nuevamente por asesinato en segundo grado porque “La evidencia estableció que el acusado cometió un asesinato en segundo grado extremadamente atroz. Sin embargo, anulamos la condena por asesinato en primer grado bajo la Ley Penal 125.27 porque la evidencia no estableció los elementos muy específicos de ese crimen”.

Martínez-Estrella había sido sentenciado por el juez Robert Neary el 11 de octubre de 2019 a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado, 25 años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, 8 1/3 a 25 años por conspiración en segundo grado y 15 años en prisión y cinco años de supervisión posterior a la liberación por asalto de pandillas de segundo grado. Sus sentencias serán simultáneas. Él fue el hombre captado en video infligiendo la herida letal en el cuello que mató a Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, de 15 años, en junio de 2018.

OTRAS SENTENCIAS

Seis miembros de la pandilla Trinitarios fueron sentenciados a prisión en enero por el papel que jugaron en el brutal apuñalamiento de Lesando "Junior" Guzmán-Feliz en 2018, poniendo fin al caso que estremeció a toda una comunidad.

Danilo Payamps Pacheco, 26, Ronald Ureña, 33, José Tavarez, 26, Danel Fernández, 26 y Gabriel Ramírez Concepción, 30, fueron sentenciados el viernes, según el fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark.

Fernández fue sentenciado a 18 años de prisión, Ureña fue sentenciado a 15 años de prisión; Concepción y Pacheco fueron condenados a 12 años de prisión y Tavarez a 15 años de prisión. Mientras tanto, Luis Cabrera Santos, de 29 años, fue sentenciado a 12 años de prisión el 10 de enero de 2023.

Todos fueron sentenciados a cinco años de supervisión posterior a la liberación. Los acusados ​​se habían declarado culpables de homicidio involuntario en primer grado.

En octubre de 2019, estos cinco miembros de la pandilla fueron condenados por el asesinato del quinceañero en la corte criminal de El Bronx.

EL HORRENDO CRIMEN A MACHETAZOS OCURRIÓ EN EL 2018

Según testimonio del juicio, en la noche del 20 de junio de 2018, Suero, líder del grupo “Los Sures” de la pandilla Trinitarios, y Then, segundo al mando, convocaron a los miembros a la casa de Suero y ordenaron a los miembros cometer violencia contra otro grupo de Trinitarios llamado “Sunset”.

El joven, de ascendencia dominicana y que tenía 15 años, salió de su casa ese día, el 20 de junio de 2018, un día que la muerte lo encontró de la manera más despiadada. “Junior” fue asesinado por un grupo de pandilleros de la banda conocida como “Trinitarios”, quienes emboscaron y persiguieron al adolescente inocente hasta una bodega en El Bronx y lo sacaron para apuñalarlo un sin número de veces y con un machete. Según el informe del médico forense una de esas heridas fue en el cuello, lo que habría ocasionado su muerte.

Desde una corta distancia, Then observó el ataque y luego llamó a Suero para decirle que los miembros habían cumplido las órdenes.

El atroz crimen ocurrió frente a una bodega ubicada en la esquina de la calle este 183 y la avenida Bathgate, en el sector de Belmont, en El Bronx. El salvaje hecho quedó registrado en videos de vigilancia y marcó a los neoyorquinos.

Los Trinitarios, liderados por Then, huyeron del lugar y regresaron a la casa de Suero para esconder armas y brindar ayuda a un acusado que se cortó la mano durante el incidente. En un mensaje a Suero, un trinitario le dijo: “tú eres el que le dio la luz al niño…”, a lo que Suero respondió: “sí, para todo Sunset”.

La muerte de “Junior” dejó un dolor profundo en la comunidad y conmovió a la nación, un dolor que nunca será arrancado de su madre y su familia, pero, que en medio de ese sufrimiento siempre estará su espíritu, como dijo su madre durante el primer aniversario. “Esos hombres que me arrancaron mi hijo, me lo arrancaron físicamente, pero su alma, su espíritu, su corazón, van a estar siempre conmigo, en mi alma, eso no me lo podrán quitar nunca”, dijo Leandra Feliz, la madre de la víctima.