Controversial excongresista Anthony Weiner se unirá a Curtis Sliwa para programa de radio

Lo que debes saber El controversial excongresista Anthony Weiner está de regreso y se unirá nada menos que con el exaspirante a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, Curtis Sliwa.

Weiner y Sliwa se unirán como copresentadores de un nuevo programa político de fin de semana.

El programa se transmitirá los sábados a las 2 p.m. por la estación de radio 77 WABC.

Solo podría suceder en la ciudad de Nueva York.

Weiner, el ex congresista y favorito para la alcaldía en un entonces, cuya predilección por enviar mensajes de texto sexualmente explícitos a las adolescentes acabó con su carrera y lo envió a prisión, se unirá a la radio 77 WABC como copresentadores de un nuevo programa político de fin de semana, "The Left vs The Right" o "La izquierda vs La derecha".

El programa se transmitirá los sábados a las 2 p.m., dijo la estación.

Weiner fue liberado de la custodia federal a principios de 2019 después de cumplir más de un año por cargos sexuales. Recientemente trabajó fuera de la política, como director ejecutivo de IceStone, una empresa de encimeras de Brooklyn.

Antes de su caída, sirvió 12 años en el Congreso y se postuló dos veces para alcalde.

¿Y del otro lado del micrófono? Curtis Sliwa, el fundador de Guardian Angels y miembro de la radio que fue derrotado en la elección de alcalde del año pasado por Eric Adams.

Sliwa, famoso por su boina roja y por tener 16 gatos en un pequeño apartamento, ha pasado la mayor parte de las últimas tres décadas en la radio como presentador de un programa de entrevistas, la mayor parte de ese tiempo con WABC.