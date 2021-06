Contienda por la Alcaldía de NYC: Adams se defiende tras informe de residencia en Nueva Jersey, sigue liderando una nueva encuesta

NUEVA YORK - En un espectáculo político que fue extraño incluso para los estándares de la ciudad de Nueva York, Eric Adams llevó el miércoles a los reporteros a un recorrido por su apartamento de Brooklyn en un esfuerzo por demostrar que vive allí, luego de que saliera un informe que cuestionaba si vivía en en uno de los cinco condados y no en Nueva Jersey.

El aspirante a alcalde demócrata, que ha estado liderando el grupo en las encuestas recientes, dio la bienvenida a los reporteros dentro de su apartamento con jardín en Lafayette Avenue, mostrando su cocina (incluso brindando un vistazo dentro de su refrigerador) y el dormitorio para que todos lo vean.

"La mayoría de mis noches duermo aquí", dijo de pie junto a la cama.

La mirada íntima pero extraña detrás de la cortina de un candidato a la alcaldía se produce después de que un informe de Politico planteó preguntas por primera vez que cuestionaba cuántas noches pasa durmiendo en el Brooklyn Borough Hall financiado por los contribuyentes. El artículo también especuló sobre cuánto tiempo pasa Adams en la cooperativa de Fort Lee que comparte con su novia Tracey Collins.

Según el informe, los documentos mostraban inquilinos en el edificio de Brooklyn, inquilinos que no aparecen en sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, esos inquilinos aparecen en el formulario de divulgación financiera de Adams cuando ingresó a la carrera por la alcaldía.

"Es realmente tonto incluso insinuar. ¿Qué tan tonto tendría que ser alguien para postularse para alcalde de la ciudad de Nueva York y vivir en otro municipio?" Adams preguntó retóricamente.

En cuanto a por qué los vecinos pueden no verlo mucho, Adams dijo que se debe a las largas horas que pasa trabajando y a estar fuera de la casa alrededor de las 5:30 a.m. todas las mañanas. Admitió que sí trabaja hasta tarde en Borough Hall y solo puede dormir un par de horas, lo hará allí de vez en cuando.

Fuera de su casa en Bedford-Stuyvesant, Adams se enjugó con frecuencia las lágrimas durante una conferencia de prensa para abordar el problema. Su hijo Jordan, de 25 años, se paró junto a él cuando Adams dijo que si ha sido misterioso acerca de su vida personal, lo hizo para proteger a sus seres queridos, desde que fue blanco de disparos cuando su hijo era pequeño.

"Durante toda mi carrera policial, ninguno de mis colegas sabía que tenía un hijo", dijo Adams. "Ese es mi secreto. Mi secreto es mi familia".

Jordan Adams, quien dijo que a veces se queda en el apartamento de Brooklyn pero vive en Nueva Jersey, también intervino en la avalancha de preguntas dirigidas a su padre.

"Mi papá es muy popular, o les agrada o no les agrada mucho. Y algunas personas tratan de encontrar una escapatoria en estas situaciones", dijo.

Adams también explicó que la única razón por la que no había informado los ingresos por alquiler de sus inquilinos se debía a que su contador fiscal lo desaconsejó. Dijo que estaba informando una pérdida, por lo que no era necesario.

"Somos transparentes. Nunca oculté que soy dueño de una cooperativa en Jersey, pero mi residencia principal está en Brooklyn", dijo Adams.

La encuesta más reciente, realizada por PIX11 / Emerson que se publicó el miércoles, muestra que Adams obtuvo el 23 por ciento del apoyo de los votantes. Estaba seis puntos porcentuales por delante de su competidora más cercana, Maya Wiley, quien ascendió al segundo lugar después de un respaldo de fin de semana de Alexandria Ocasio-Cortez.

Wiley obtuvo otro respaldo el miércoles, el del defensor público de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams. Se le preguntó si pensaba que la demostración emocional de Adams era genuina.

"No puedo hablar del estado mental de Eric Adams, pero hay preguntas básicas a las que necesitamos respuestas y no creo que las hayamos escuchado", dijo. "No puedo meterme en la cabeza de nadie. Pero sabes dónde vivo".

Completando los primeros lugares en la última encuesta estaban Andrew Yang (15 por ciento), Kathryn García (12 por ciento) y Scott Stringer (nueve por ciento).

Yang estaba particularmente ansioso por saltar sobre las acusaciones contra Adams, después de recibir críticas considerables de él por ir a su casa en New Paltz durante la pandemia.

"Eric Adams no tiene principios, no sigue las reglas, ha sido perseguido por investigaciones de corrupción en todos los lugares a los que ha ido", dijo Yang en una conferencia de prensa. "Está esquivando el debate de esta semana, y ahora probablemente vive en Nueva Jersey".

Yang le ofreció a Adams una forma en que podría poner en la cama algunas de las sospechas sobre su residencia: divulgar información sobre viajes.

"Simplemente publique sus registros E-ZPass para su vehículo de la ciudad durante los últimos años", dijo Yang. "Si has estado en Brooklyn, no mostrará nada y todos podemos seguir adelante".

Scott Stringer estuvo de acuerdo y dijo que "publicar todos y cada uno de los dsyod dserá bueno para la discusión". También dijo que la residencia de Adams "parece variar según el día".

La campaña de Adams dijo que estaban trabajando para que esos registros se hicieran públicos lo antes posible e insisten en que probarán que no vive al otro lado del río Hudson.

Aterrizando fuera del nivel superior estaba Dianne Morales, cuya campaña parece estar a punto de terminar solo dos semanas antes del día de las primarias. Según un informe del NY Daily News, Morales despidió a todo su personal restante de al menos 40 personas, que habían estado en medio de un paro laboral después de que los compañeros de trabajo que buscaban sindicalizarse fueron despedidos.

Según el informe, Morales dijo que tuvo que despedir al resto del personal porque está recibiendo fondos públicos de contrapartida para su campaña, y ese dinero solo puede usarse para gastos políticos. Si continúa pagando a los trabajadores a través de un paro laboral, podría estar violando la ley, dijo al Daily News en un comunicado.

Hay nueve días de votación anticipada, que comienza el sábado, antes del día de las primarias, el 22 de junio.