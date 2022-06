Construcción de la nueva Terminal 1 del aeropuerto JFK arrancará este verano

NUEVA YORK - Nueva York comenzará este verano la construcción de la nueva Terminal 1 de su aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, más conocido como el JFK, cuyo costo ascenderá a 9,500 millones de dólares, y que será ejecutado por un consorcio liderado por Ferrovial, anunció este viernes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

El arranque del proyecto tiene lugar después de haber obtenido los permisos financieros y medioambientales de las autoridades, incluido para el proyecto de la primera fase de construcción que fue otorgado este viernes.

"La construcción de esta nueva terminal de última generación en JFK es clave para nuestra visión de una nueva era en Nueva York", dijo la gobernadora sobre la remodelación del aeropuerto.

Las obras serán ejecutadas por el consorcio New Terminal One creado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del aeródromo internacional, del que la constructora española Ferrovial se ha hecho con el 49 % después de comprar el 96 % de su participación al fondo de infraestructuras Carlyle, que controlaba el 51 % de la asociación.

Las otras empresas que participan en el negocio son JLC y Ullico, que poseen el 30 % y el 19 % de las participaciones, respectivamente.

La dirección de la Autoridad Portuaria de Nueva York aprobó la semana pasada la operación por la que Ferrovial liderará el proyecto.

"El cierre del acuerdo financiero de hoy para la primera fase del proyecto New Terminal One en el aeropuerto JFK es un momento histórico cuyo desarrollo comenzó hace cinco años", dijo el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, que subrayó que la Terminal 1 se convertirá en la más grande del complejo aeroportuario.

La nueva terminal se levantará en el lugar que ahora ocupan la Terminal 1, la Terminal 2 y la antigua Terminal 3, donde se anclará el lado sur del JFK.

La primera fase de este edificio, que tendrá una superficie de 223.000 metros cuadrados, similar a la de las dos terminales combinadas del vecino aeropuerto de LaGuardia, incluirá la nueva sala de llegadas y salidas y el primer bloque de puertas de embarque. Su inauguración está prevista para 2026.

La conclusión de la nueva terminal, que contará en total con 23 puertas de embarque, se espera para el año 2030.

Citado en un comunicado, el director ejecutivo de Ferrovial Aeropuertos, Luke Bugeja, aseguró que "este proyecto transformador hará las delicias de los viajeros y brindará los beneficios previstos a la comunidad de uno de los destinos más populares e importantes del mundo y puerta de entrada internacional hacia y desde los Estados Unidos".

Por su parte, el presidente del consorcio The New Terminal One, dio la bienvenida a Ferrovial y lo describió como un socio "clave" que aporta experiencia como un "desarrollador y operador de aeropuertos de nivel mundial que impulsará las capacidades de este proyecto".

La construcción de la Terminal 1 es parte de una iniciativa para renovar el aeropuerto neoyorquino que incluye el desarrollo de la Terminal 6 por 3,900 millones de dólares y la expansión de la Terminal 4 por otros 1,500 millones y de la Terminal 8 por 425 millones.

Según un comunicado oficial, la primera fase de la construcción de la nueva Terminal 1 creará al menos 10,000 puesto de trabajo.