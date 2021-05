Conductor de tren es sometido a cirugías tras violento ataque a navajazos en el subway

NUEVA YORK - El más reciente incidente en una serie de ataques violentos contra pasajeros y trabajadores del metro de la ciudad de Nueva York ha dejado a un conductor de tren hospitalizado en estado crítico y los llamados a la ciudad para que "hagan algo" se han vuelto más fuertes en las últimas semanas.

Cassandra Sykes, hablando en el video publicado por el sindicato de trabajadores de tránsito, dice que su sobrino Girard Sykes fue acuchillado en el tren J cerca de las calles Fulton y Crescent el miércoles por la noche.

“No es seguro para los trabajadores del transporte público ni para el público viajar en trenes o autobuses”, dijo Skyes.

El padre de tres hijos de 52 años, visto en una foto tomada por el sindicato TWU Local 100, está intubado y necesitó dos cirugías de emergencia luego de que un hombre que pasaba por el tren lo cortara con una navaja para cortar cajas detrás de la oreja y lo dejara a su suerte.

En otro incidente el jueves, la policía dice que un conductor de tránsito fue atacado en El Bronx después de que se enfrentó a un hombre que estaba fumando en el tren. La persona supuestamente fue a la cabina del trabajador, le cerró la puerta y lo dejó inconsciente.

“No podemos seguir viviendo así día tras día preocupándonos por nuestra gente que se levanta y viene a trabajar para usted”, dijo Skyes. “Hagan algo, por favor hagan algo”.

En un movimiento poco común el jueves, los líderes de la MTA se unieron al sindicato de trabajadores de tránsito para una conferencia de prensa frente al hospital de Jamaica donde Sykes se está recuperando.

"Todos los días en mi teléfono recibo mensajes del comando. A nuestros miembros los escupen, los golpean, los apuñalan y luego hay un alcalde que dice que no hay problema. Hay un problema", dijo el sindicato. presidente Tony Utano.

Las estadísticas del departamento de policía muestran que, si bien el crimen general en el metro ha disminuido este año, la agresión por delitos graves ha aumentado un 20% este año en comparación con el anterior. Teniendo en cuenta la menor cantidad de pasajeros debido a la pandemia, la MTA y el sindicato dicen que el número de asaltos ha aumentado, pero el mes pasado el Jefe de Tránsito de la policía de Nueva York acusó a los trabajadores de provocar miedo.

La MTA está pidiendo al departamento de policía que despliegue 4,300 policías en el sistema de metro. Ese es el nivel de policías que había en el sistema cuando la policía de Nueva York se hizo cargo de la policía de tránsito en los años 90. En febrero, la policía de Nueva York aumentó el número de policías a 600 y el alcalde Bill de Blasio dijo erróneamente el jueves que algunos habían sido retirados, dijeron fuentes policiales a nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

El alcalde se refirió a la seguridad del metro durante su conferencia de prensa diaria, elogiando el "trabajo sobresaliente" de la Policía de Nueva York para hacer que el sistema sea seguro.

“Si le dijeras a uno de mis hijos, 'oh, no deberías ir en el metro. No es seguro'. Se te reirían, te dirían, claramente no puedes ser un verdadero neoyorquino", dijo De Blasio. "No podían pensar en la vida sin tomar el metro, y seamos realistas. Digamos a la gente que es seguro porque es seguro y es parte de nuestra recuperación. Es parte de cómo regresamos. Cuanta más gente regrese al metro, cuanto más seguro sea, más fuerte será la recuperación".

Sus comentarios se producen un día después de que los trabajadores de tránsito pidieran a la ciudad que brinde más servicios de salud mental después de que tres personas con problemas de salud mental detuvieran los servicios de tren el mismo día.

“Tres incidentes en menos de cuatro horas que involucraron a personas que amenazaron con hacer daño a los empleados de NYCT es un claro recordatorio de por qué la Ciudad necesita aumentar los servicios esenciales de salud mental y los agentes de policía lo antes posible”, dijo la MTA en un comunicado el miércoles.

Durante meses, la agencia de tránsito y el sindicato de trabajadores han estado pidiendo a la ciudad que haga más para abordar el problema que tiene a muchos neoyorquinos temerosos de usar el transporte público.