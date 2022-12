Cómo recuperar activos no reclamados en Nueva Jersey, millones disponibles en propiedad

NUEVA JERSEY -- Mientras que millones de dólares en propiedades no han sido reclamados en Nueva Jersey, hay formas sencillas de verificar si tiene activos no reclamados y de impulsar el proceso de recuperación.

La Administración de Propiedad No Reclamada (UPA, por sus siglas en inglés) del estado estimó en el agosto pasado que está salvaguardando un total de $5.9 mil millones en propiedad no reclamada. Cada año fiscal, la agencia pública una lista de todos los activos informados al estado el año anterior, lo que permite que los propietarios legítimos sepan que pueden tener dinero o propiedades que reclamar. La lista para el año fiscal 2022, publicada en agosto, tenía 224,000 nombres y empresas, frente a los 153,000 del año fiscal 2021.

La propiedad no reclamada incluye, pero no se limita a, cheques no cobrados, acciones inactivas y cuentas de corretaje, y cajas de seguridad no reclamadas

Aquí hay dos formas en que los residentes de Nueva Jersey pueden verificar si tienen activos no reclamados y finalmente recuperarlos.

El sitio web de la UPA permite a las personas buscar y reclamar su propiedad no reclamada. No hay tarifa por los servicios.

La página web "Búsqueda de propiedad no reclamada" requiere que los usuarios ingresen su apellido o nombre comercial. Pero agregar su nombre, ciudad, código postal y/o ID de propiedad puede refinar los resultados.

Si su búsqueda no arroja resultados pero cree que la UPA tiene activos suyos no reclamados, puede solicitar que la agencia ejecute una búsqueda manual. Permita hasta dos semanas para una respuesta. Si los funcionarios ubican con éxito la propiedad, le enviarán por correo electrónico un formulario de reclamo, que detallará la propiedad ubicada y qué documentación es necesaria para establecer la propiedad.

Presentar su reclamo en línea es la forma más rápida de hacerlo. Pero la UPA también tiene la siguiente dirección postal:

State of New Jersey

Unclaimed Property Administration

P.O. Box 214

Trenton, NJ 08625-0214

ATTN: Claim Section

Nueva Jersey es parte de MissingMoney.com, un sitio nacional que facilita la búsqueda de bienes y dinero en efectivo no reclamados. El sitio también le permite buscar activos no reclamados en otros estados.

Simplemente use el formulario de búsqueda para buscar bienes no reclamados, presente un reclamo y realice el proceso de verificación para recibir sus bienes no reclamados.

Cualquiera puede visitar el sitio, respaldado por la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas.