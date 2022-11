¿Cómo conseguir alimentos gratis para celebrar el Día de Acción de Gracias en Nueva York?

NUEVA YORK -- El Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de Nueva York tiene varios eventos para ofrecer alimentos a los neoyorquinos que no tienen los recursos para la cena.

Esto gracias a la cuarta campaña anual del Listado de Eventos, Comidas Gratis y Sorteos de Pavo de Acción de Gracias de helpNYC que ya está disponible en helpNYC.link/Thanksgiving.

La organización se asoció con más de treinta programas en toda la Ciudad de Nueva York para garantizar que los neoyorquinos no pasen hambre el Día de Acción de Gracias.

La campaña Holiday Meals & More comenzó en 2018 para conectar a los neoyorquinos que experimentan inseguridad alimentaria durante las fiestas con programas de asistencia alimentaria que brindan distribuciones especiales de alimentos. La campaña ha crecido para incluir obsequios de juguetes y ropa, y eventos comunitarios este año.

“Nuestra Campaña Holiday Meals & More no solo conecta a los neoyorquinos que necesitan asistencia alimentaria crítica, sino que también brinda una oportunidad para que los neoyorquinos construyan una comunidad y conozcan a otras personas con las que pueden pasar tiempo durante las festividades”, dijo Rue Parkin, directora ejecutiva de helpNYC. “Cuando estaba en la calle sin hogar, no tenía familia ni amigos con quienes pasar el tiempo. Las cocinas comunitarias y los eventos festivos ofrecen a los desatendidos la oportunidad de conectarse con su comunidad. Todavía asisto a uno o dos al año para sentir la conexión con la comunidad que me apoyó durante tantos años”.

Esta campaña es una tarea anual que lleva a cabo el programa exclusivo de helpNYC. El programa conecta a las personas necesitadas con servicios de bajo costo en sus comunidades. Comenzó en 2018 como una respuesta directa a la falta de información confiable y oportuna sobre los programas de servicios sociales y de salud pública, y ha conectado a más de 43,000 neoyorquinos con los programas que se merecen.

Se alienta a cualquier persona en la Ciudad de Nueva York que experimente inseguridad alimentaria en esta temporada a visitar helpNYC.link/Thanksgiving.

Se alienta a los organizadores de eventos a publicar sus eventos sin cargo con helpNYC visitando helpNYC.link/holidaylistings.

Los listados estarán disponibles hasta el 24 de noviembre. Las distribuciones de alimentos y los eventos se agregarán al sitio web diariamente a medida que los eventos se registren con helpNYC.

Por otro lado, la Ciudad de Nueva York tiene un programa de asistencia para la entrega de alimentos en el hogar si la familia cumple con ciertos requisitos. Puedes localizar la despensa de alimentos y la cocina comunitaria más cercana llamando a la línea directa de alimentos de emergencia al 866-888-8777 o marcando el 311. La herramienta Get Food NYC también es útil para hallar despensas comunitarias en tu vecindario.