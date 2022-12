Ciudad de Nueva York establece una inversión en apoyo a la educación especial preescolar y la expansión del acceso

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, y el canciller del Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York, David C. Banks, anunciaron el martes una expansión de las vacantes de educación especial para la educación de la primera infancia en los cinco condados, en asociación con proveedores comunitarios, que brindarán un asiento de educación especial para la educación de la primera infancia para cada niño que viva con una discapacidad para la primavera de 2023.

Anteriormente, el sistema de educación de la primera infancia no tenía un enfoque estratégico o intencional para atender a los niños pequeños que vivían con discapacidades y sus familias. A través de un proceso de mejora de contratos en toda la ciudad, las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York están abordando esta inequidad histórica ampliando la cantidad de cupos reservados para estudiantes que viven con discapacidades en la educación de la primera infancia y aumentando el salario de los educadores y proveedores.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

“Sé por experiencia personal lo que es no haber tenido los apoyos que necesitaba para aprender y prosperar cuando era niño. Durante demasiado tiempo, nuestros jóvenes estudiantes que viven con discapacidades han luchado en un sistema que no ha podido satisfacerlos donde están”, dijo el alcalde Adams. “Hoy, estamos cambiando eso. Esta expansión garantiza no solo que nuestros más jóvenes reciban los recursos que necesitan para tener éxito, sino que los educadores y cuidadores que los atienden reciban un pago justo y digno de la vida que da forma al trabajo que realizan. Esta inversión está muy atrasada y estoy muy agradecido con todos los que han trabajado incansablemente para hacer esto realidad”.

Anteriormente, las vacantes para la primera infancia para niños con discapacidades eran pocas y limitadas, y a sus educadores se les pagaba menos que a sus compañeros de educación general. Como parte de la visión a largo plazo del canciller Banks de reinventar la educación infantil temprana y los programas de educación especial en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, es vital que todos los niños tengan acceso a educadores y recursos que satisfagan sus necesidades únicas tan pronto como ingresen a la escuela. aula.

“Durante demasiado tiempo, los niños con discapacidades y sus familias han sido ignorados por un sistema que no se construyó pensando en ellos. Nuestra visión para la educación de la primera infancia contempla a todos los niños”, dijo el canciller Banks del DOE. “Mi equipo se ha centrado particularmente en los niños pequeños que viven con discapacidades. Estamos profundamente comprometidos con el establecimiento de una educación para la primera infancia que funcione para todas las familias de la Ciudad de Nueva York: un programa verdaderamente accesible, de alta calidad y sostenible que sirva de manera equitativa a nuestros niños que viven con discapacidades. Los comienzos brillantes comienzan con el nacimiento, y me enorgullece que el Vicecanciller Dr. Ahmed y la División de Educación de la Primera Infancia se dediquen a crear un sistema de primera infancia verdaderamente inclusivo que preparará a nuestros niños para el éxito en las generaciones venideras. Gracias al alcalde Adams, a nuestros socios en el Concejo Municipal, a nuestros miembros del PEP y a nuestros dedicados proveedores comunitarios por priorizar a nuestros niños que viven con discapacidades y construir un sistema que no solo satisface, sino que también comprende y prioriza sus necesidades”.

Para garantizar que los programas de educación de la primera infancia estén preparados para satisfacer las necesidades de los niños más vulnerables de la ciudad, se implementará el primer conjunto de mejoras del contrato de educación especial en 65 contratos de proveedores. Como parte de este proceso, se beneficiarán aproximadamente 3.000 asientos en todo el sector, incluidos 400 asientos nuevos para satisfacer las necesidades.

Para esta primavera, se agregarán 400 asientos nuevos adicionales para un total de 800 asientos nuevos, y los asientos adicionales se estabilizarán mediante el proceso de mejora del contrato.

“En una sociedad equitativa, una experiencia de primera infancia de alta calidad debe incluir a todos los niños”, dijo la vicerrectora Dra. Kara H. Ahmed. “Nuestro equipo visualiza un sistema integral que atiende a todos los niños desde el nacimiento hasta los cinco años, incluidos los niños que viven con discapacidades. Ya hemos comenzado el trabajo necesario para proporcionar un asiento para cada niño pequeño con una discapacidad en función de sus fortalezas individuales y necesidades de aprendizaje, y no nos detendremos hasta que ese objetivo se realice”.

Además, las mejoras del contrato de educación especial:

Asignarán $130 millones para proveedores de educación especial de educación infantil temprana durante dos años;

Alinearán los programas de educación especial de educación de la primera infancia con los programas de educación general de 3-K y pre-K de la ciudad al extender la jornada escolar de cinco horas a seis horas y 20 minutos y brindar atención y aprendizaje prolongados para los niños y apoyo para las familias trabajadoras;

Extenderán los apoyos generales del sitio de educación de la primera infancia, como oportunidades de desarrollo profesional a los proveedores de educación especial de educación de la primera infancia;

Aumentarán el acceso a los servicios en el entorno menos restrictivo al permitir que los proveedores ofrezcan clases especiales en un entorno integrado (SCIS);

Establecerán fondos para ayudar a los programas a reclutar, capacitar y retener personal para apoyar las vacantes de educación especial en todo el panorama de la educación de la primera infancia;

Asignarán fondos para los salarios de los maestros y el personal de acuerdo con los nuevos servicios y los días escolares prolongados; y

Traerán un aumento salarial y paridad salarial para el personal docente en programas de educación especial para que coincida con el de sus compañeros en educación general en 3-K y pre-K.

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York se comprometen a fortalecer y estabilizar el panorama de la educación de la primera infancia en estrecha colaboración con proveedores, educadores, miembros de la comunidad y familias. Parte de este trabajo esencial es la incorporación permanente de programas de educación especial preescolar en el tejido de las comunidades de la Ciudad de Nueva York para garantizar que sean excepcionales y accesibles para todas las familias de Nueva York, en respuesta a las necesidades de la comunidad.

“Los niños con discapacidades y sus familias han sido olvidados por el sistema durante años, hoy con esta iniciativa nuestros niños con discapacidades pueden tener un acceso más fácil a la educación, estamos comprometidos a servir a nuestras familias olvidadas con excelentes programas accesibles, sustanciales y de alta calidad. servicio”, dijo la asambleísta del estado de Nueva York, Yudelka Tapia. “Estoy lista para representar a mi comunidad que sirve equitativamente a nuestros niños con discapacidades”.