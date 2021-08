Citi Bike “es consciente” de estafa para robar bicicletas

NUEVA YORK - El sistema de transporte público de Citi Bike está al tanto de una estafa en la Ciudad de Nueva York en la que ladrones cambian las etiquetas del código QR en las bicicletas de alquiler para robar las bicicletas que los clientes desbloquean sin saberlo.

Los presuntos estafadores esperan a que una persona desbloquee una bicicleta con el código QR y luego se llevan la bicicleta a la que realmente pertenece el código, dijeron las autoridades.

"Citi Bike es consciente de este problema y, aunque no ha sido generalizado, hemos estado trabajando activamente para abordarlo de varias maneras, incluidas calcomanías QR mejoradas", dijo el portavoz de Citi Bike, Jordan Levine, a The New York Post.

Cada viaje de alquiler cuesta $ 3. Pero a un cliente se le puede cobrar $ 1,200 si una bicicleta que alquila se pierde o se la roban.

Junio y julio fueron dos de los meses más ocupados en la historia del programa, con un total de más de 6.2 millones de viajes comprados en la Ciudad de Nueva York, incluido un máximo de un solo día de 126,099 viajes solo el 24 de julio, dijo Levine.