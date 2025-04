Cierra la compañía de helicópteros relacionada al accidente mortal en el río Hudson, dice la FAA

NUEVA YORK -- New York Helicopter Tours, el operador del helicóptero que cayó al río Hudson el jueves y causó la muerte del piloto y su familia de cinco personas que visitaban desde España, ha cesado sus operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el domingo por la noche que la compañía cesaría sus operaciones de inmediato.

"Además, la FAA iniciará una revisión inmediata de la licencia y el historial de seguridad del operador turístico", se lee en parte del comunicado de la FAA.

