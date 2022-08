Chipotle pagará $20 millones a 13,000 trabajadores de NYC por violar sus derechos

NUEVA YORK -- La cadena de restaurantes Chipotle tendrán que entregar hasta unos $20 millones en compensación a aproximadamente 13,000 trabajadores que sufrieron violaciones de su derecho a horarios predecibles y licencia por enfermedad pagada bajo las leyes de Semana Laboral Justa y Licencia por Enfermedad y Seguridad Pagada, anució el martes el alcalde Eric Adams.

Tras el acuerdo, Chipotle también pagará $1 millón en multas civiles. El acuerdo es el resultado de la investigación de varios años de Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, (DCWP, por sus siglas en inglés), sobre las quejas presentadas por 160 empleados de Chipotle y por 32BJ SEIU.

La investigación de DCWP encontró importantes violaciones de las leyes que afectaron a todos los empleados de Chipotle en la Ciudad de Nueva York. El acuerdo con Chipotle es el acuerdo de semana laboral justa más grande de todo el país y el acuerdo de protección del trabajador más grande en la historia de la Ciudad de Nueva York.

“Los restaurantes y establecimientos de comida rápida son una parte fundamental de nuestra economía y nuestra vida diaria aquí en la Ciudad de Nueva York, pero no pueden existir sin las personas trabajadoras que cocinan, sirven y entregan nuestra comida”, dijo el alcalde Adams. “El acuerdo de hoy con Chipotle no solo es una victoria para los trabajadores al asegurar hasta $20 millones en ayuda para aproximadamente 13,000 trabajadores, sino que también envía un fuerte mensaje, como el acuerdo de protección de los trabajadores más grande en la historia de la Ciudad de Nueva York, de que no toleraremos cuando se violan los derechos de los trabajadores. Agradezco a 32BJ SEIU por ayudar a encontrar estas violaciones y al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador por obtener justicia para estos trabajadores”.

Según el acuerdo, cualquier persona que haya trabajado para Chipotle en un puesto por horas en la Ciudad de Nueva York recibirá $50 por cada semana trabajada desde el 26 de noviembre de 2017 hasta el 30 de abril de 2022. Por ejemplo, un empleado que trabajó para Chipotle de forma continua durante un año y medio (78 semanas) recibirá $3,900. Los empleados que trabajaron con Chipotle el 30 de abril de 2022 recibirán un cheque por correo junto con una carta que explica cómo se calculó su monto. Los exempleados de Chipotle deben presentar un reclamo para recibir un pago. Los exempleados, cuyo empleo finalizó antes del 30 de abril de 2022, recibirán un aviso por correo postal, correo electrónico y mensaje de texto con información sobre cuánto dinero recibirán, cómo se calculó el monto y cómo presentar un reclamo en línea o por correo. .

En 2018, DCWP inició una investigación sobre el cumplimiento de Chipotle con las leyes de semana laboral justa y licencia por enfermedad y seguridad pagada en lugares de Brooklyn después de recibir quejas de empleados de comida rápida. En 2019, luego de la investigación, DCWP presentó un caso contra Chipotle en la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas por violar la Ley de Semana Laboral Justa en estos lugares. En abril de 2021, después de descubrir nueva información significativa sobre violaciones en la Ciudad de Nueva York, DCWP amplió el caso contra Chipotle para incluir ubicaciones en toda la ciudad.

La investigación de DCWP encontró violaciones de las leyes de Semana Laboral Justa y Licencia Pagada por Seguridad y Enfermedad. Entre otras violaciones, DCWP encontró que Chipotle violó las leyes al:

No dar a los empleados sus horarios de trabajo con 14 días de anticipación.

Requerir que los empleados trabajen tiempo extra sin su previo consentimiento por escrito.

No pagar la prima por cambios de horario.

Requerir que los empleados trabajen en turnos de “cierre” (cuando los trabajadores trabajan en el turno de cierre un día y en el turno de apertura al día siguiente con menos de 11 horas entre medio) sin pagar la prima requerida de $100.

No ofrecer turnos disponibles a los empleados actuales antes de contratar nuevos empleados.

No permitir que los empleados usen la licencia acumulada por seguridad y enfermedad.

Según la Ley de Semana Laboral Justa, los empleadores de comida rápida en la Ciudad de Nueva York deben dar a los trabajadores horarios regulares, horarios de trabajo con 14 días de anticipación que sean consistentes con el horario regular, pago de prima por cambios de horario, la oportunidad de negarse a trabajar tiempo adicional y la oportunidad de trabajar en turnos recién disponibles antes de contratar nuevos trabajadores. Los empleadores de comida rápida tampoco pueden programar un turno de "cierre" a menos que el trabajador dé su consentimiento por escrito y reciba una prima de $100 para trabajar el turno. Además, los empleadores de comida rápida no pueden despedir o reducir las horas de trabajo de un trabajador en más del 15 por ciento sin una causa justa o una razón comercial legítima. L

Los "Derechos de los trabajadores de comida rápida de la Ciudad de Nueva York" deben publicarse en cualquier idioma que sea el idioma principal de al menos el cinco por ciento de los trabajadores en un lugar de trabajo si está disponible en el sitio web de DCWP. La Ley de Semana Laboral Justa también protege a los trabajadores minoristas. Según las disposiciones minoristas de la ley, los empleadores minoristas también deben avisar a los trabajadores con 72 horas de anticipación sobre los horarios de trabajo y no pueden programar a los trabajadores para turnos de guardia ni cambiar los horarios de los trabajadores con menos de 72 horas de anticipación. El requisito "Tiene derecho a un horario de trabajo predecible" para establecimientos minoristas también debe publicarse en cualquier idioma que sea el idioma principal de al menos el cinco por ciento de los trabajadores en el lugar de trabajo si está disponible en el sitio web de DCWP.

Desde que la Ley de Semana Laboral Justa entró en vigencia en noviembre de 2017, DCWP recibió más de 440 quejas sobre la Semana Laboral Justa, cerró más de 220 investigaciones y obtuvo resoluciones que exigen casi $3.4 millones en multas combinadas y restitución para más de 4150 trabajadores, sin incluir la restitución que recibirán los empleados en virtud de este acuerdo.

Según la Ley de licencia por enfermedad y seguridad pagada, todos los empleadores de la Ciudad de Nueva York deben proporcionar licencia por enfermedad y seguridad a los empleados. Los empleados cubiertos tienen derecho a usar la licencia segura y por enfermedad para el cuidado y tratamiento de ellos mismos o de un miembro de su familia y de buscar asistencia legal y servicios sociales o tomar otras medidas de seguridad si el empleado o un miembro de la familia puede ser víctima de cualquier acto o amenaza de violencia doméstica o contacto sexual no deseado, acecho o trata de personas. Los empleadores con menos de cinco empleados y un ingreso neto de $ 1 millón o más, los empleadores con entre cinco y 99 empleados y los empleadores con uno o más trabajadores domésticos deben proporcionar 40 horas de licencia paga. Los empleadores con 100 o más empleados deben proporcionar hasta 56 horas de licencia paga. Los empleadores con menos de cinco empleados y un ingreso neto de menos de $ 1 millón deben proporcionar licencia por enfermedad y seguridad sin goce de sueldo.

La licencia por seguridad y enfermedad se acumula a razón de una hora de licencia por cada 30 horas trabajadas y comienza el primer día de trabajo del empleado. Los empleadores que no cargan por adelantado la licencia por seguridad y por enfermedad en el primer día de un nuevo año calendario deben permitir que los empleados transfieran hasta 40 o 56 horas de licencia por seguridad y por enfermedad no utilizadas de un año calendario al nuevo año calendario, dependiendo de el tamaño de ese empleador. La ley también se amplió recientemente para proporcionar a los empleados cubiertos cuatro horas adicionales de licencia pagada por niño menor de 18 años, por vacunación/refuerzo de COVID-19. Como parte de la Ley de Semana Laboral Justa, los empleados de empleadores privados pueden solicitar hasta dos días de licencia sin goce de sueldo bajo la Ley de Cambio de Horario Temporal.

Desde que la Ley de Licencia por Enfermedad y Seguridad Pagada entró en vigencia en abril de 2014, DCWP ha recibido más de 2,663 quejas sobre licencia por enfermedad y seguridad pagada, cerró más de 2,337 investigaciones y obtuvo resoluciones que exigen multas combinadas de más de $16.8 millones y restitución por más de 44,873 trabajadores, sin incluir la remuneración que recibirán los empleados en virtud de este acuerdo.

Los trabajadores pueden presentar una queja en línea o llamar al 311 si creen que se han violado sus derechos. Las denuncias se pueden presentar de forma anónima. Es ilegal que los empleadores tomen represalias contra los empleados por presentar quejas.