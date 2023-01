CDC: La nueva cepa de COVID-19 más contagiosa puede representar hasta el 81% de los casos en Nueva York

Qué saber Probablemente haya oído hablar de la variante XBB.1.5; es la última "variante de COVID-19 más transmisible hasta el momento" y parece ser mejor para unirse a las células humanas, lo que puede hacerlo más hábil para infectar.

En este momento, no hay evidencia de que la cepa, una combinación de dos subvariantes de omicron anteriores, sea más letal o más probable que cause complicaciones de COVID, pero como dijo un alto funcionario de la Casa Blanca esta semana, si no ha sido vacunado o infectado últimamente , tu protección probablemente no sea tan buena.

En ninguna parte es más frecuente XBB.1.5 que en el noreste de los Estados Unidos, según los CDC; en la región de Nueva York, representa aproximadamente el 73 % de los casos frente al 27,6 % a nivel nacional.

NUEVA YORK -- La nueva variante de COVID-19, la más transmisible hasta el momento, que provocó una renovada cautela mundial en las últimas semanas, continúa afirmando su dominio en el área de la Ciudad de Nueva York, mientras que los últimos datos de los CDC publicados el viernes indican que se está perdiendo el control sobre la nación en su conjunto.

Esa cepa XBB.1.5, otro descendiente de omicron, es una "recombinante" altamente contagiosa generada a partir de dos subvariantes de omicron anteriores y diferentes. Esos dos se consideraron más transmisibles que sus predecesores en el momento en que surgieron, y se cree que la fusión resultante, XBB.1.5, es mucho más potente en términos de infecciosidad.

A partir de la actualización del viernes de los CDC, XBB.1.5 representa aproximadamente el 73% de los casos, y hasta el 81.2% de los virus que circulan, en la región de Nueva York de la agencia, que también incluye Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Ambos porcentajes han aumentado considerablemente desde la última actualización semanal de los CDC, que ahora incluye los datos revisados (prevalencia estimada del 59.6 % con un máximo del 70.3 % para la semana que finaliza el 31/12/2022). En otras palabras, lo que fue una estimación de rango alto para XBB.1.5 en Nueva York la semana pasada ni siquiera cubre dónde cree el CDC que se encuentra su participación ahora.

¿Qué tiene de especial este? Los científicos dicen que XBB.1.5 tiene una mutación que lo hace más hábil para unirse a las células humanas, lo que puede hacerlo mejor para infectar a las personas en comparación con las variantes anteriores, incluida la gran cantidad de cepas que han descendido de omicron en el último año y el cambio.

Las tasas de positividad de la Ciudad de Nueva York están confirmando las preocupaciones de transmisibilidad, con más de un tercio de los vecindarios en los cinco condados que ahora ven esos números por encima del 20%, y algunos lugares superan el 30% de positividad. No hay evidencia en este momento de que XBB.1.5 sea más letal o cause infecciones de COVID más graves, y el hecho de que las tasas de hospitalización de la ciudad no hayan cambiado drásticamente a pesar del aumento de la transmisión subraya el punto.

La región de Connecticut de los CDC, que incluye Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont, también cambió considerablemente durante la última semana en términos de representación de variantes. La agencia ahora estima que XBB.1.5 representa hasta el 79,6% de los COVID que circulan allí, frente al máximo revisado del 67,3% hace una semana.

A nivel nacional, las últimas cifras de los CDC marcan una fuerte reversión de las tendencias de la semana pasada, que situaron a XBB.1.5 en aproximadamente el 40,5 % de los casos nacionales (61% en el rango alto). Los cambios del viernes revisan esos números de la semana pasada a 18.3% y 32.8%, respectivamente, y colocan la prevalencia estimada actual de la variante en alrededor de 27,6%. No está cerca de dominante.

Si bien la amenaza para la salud pública se ha contenido en gran medida a través de la vacunación y los refuerzos, y esta variante, aunque es posible que estar más equipados para infectar no enferme más a las personas, los CDC y la Organización Mundial de la Salud han expresado su preocupación por la rápida velocidad a la que se está propagando en todo el noreste de los Estados Unidos.

El Dr. Ashish Jha, jefe del Grupo de trabajo COVID-19 de la Casa Blanca, abordó una serie de puntos sobre XBB.1.5 en un hilo extenso de Twitter a principios de esta semana. Dijo que la variante es "probablemente" más inmune evasiva que sus predecesores y "puede ser" más contagiosa. También enfatizó que si tuvo una infección antes de julio o fue vacunado por última vez antes de la actualización bivalente en septiembre, "su protección contra una infección XBB.1.5. no es tan buena".

En Nueva York, los datos estatales muestran que las hospitalizaciones por COVID han regresado a un máximo de seis meses y la tasa de positividad móvil (8.7% a partir de la última actualización) se encuentra en su nivel más alto desde agosto. Dada la huelga de enfermeras que se avecina y las preocupaciones constantes sobre la gripe y el RSV, el mensaje nuevamente es redoblar la protección, tanto para uno mismo como para sus seres queridos.

"Desde que surgió, el virus COVID-19 continúa cambiando", dijo el viernes el comisionado estatal interino de salud, el Dr. James McDonald, en un comunicado. "El nuevo refuerzo bivalente se actualizó para abordar estos cambios, por lo que es tan importante que todos los neoyorquinos de 6 meses en adelante obtengan la importante protección que ofrece".

"El refuerzo proporciona una protección significativa contra enfermarse gravemente o ser hospitalizado y, según los datos más recientes de los CDC, quienes recibieron el refuerzo bivalente tenían 18 veces menos probabilidades de morir a causa de la COVID-19 en comparación con las personas no vacunadas", añadió McDonald's.

La gobernadora Kathy Hochul también continúa recomendando a los neoyorquinos que obtengan sus refuerzos de la vacuna bivalente contra el COVID-19. Para programar una cita para un refuerzo, los neoyorquinos deben comunicarse con su farmacia local, el departamento de salud del condado o el proveedor de atención médica; visite vacunas.gov; envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829 o llame al 1-800-232-0233 para encontrar ubicaciones cercanas.