CDC: Hospitalizaciones por COVID-19 en aumento en NY y NJ debido a la nueva cepa

Qué saber Probablemente haya oído hablar de la variante XBB.1.5; es la última "variante de COVID más transmisible hasta el momento" y parece ser mejor para unirse a las células humanas, lo que puede hacerlo más hábil para infectar.

En este momento, no hay evidencia de que la cepa, una combinación de dos subvariantes de omicron anteriores, sea más letal o más probable que cause complicaciones de COVID, pero como dijo un alto funcionario de la Casa Blanca la semana pasada, si no ha sido vacunado o infectado últimamente , tu protección probablemente no sea tan buena.

En ninguna parte XBB.1.5 es más frecuente que en el noreste de los Estados Unidos, según los CDC, y las tasas de hospitalización y muerte, junto con los casos, están aumentando en consecuencia.

NUEVA YORK -- Las hospitalizaciones por COVID-19 en Nueva York y Nueva Jersey se han disparado a máximos de 11 meses como la variante más transmisible hasta el momento, una combinación de dos cepas de omicron anteriores, alimenta otra ola de infecciones casi tres años después de la pandemia, los datos federales de salud más recientes mostrar.

Las muertes también están aumentando, con informes semanales de muertes para ambos estados actualmente en sus niveles más altos desde principios del año pasado, según los CDC. En la Ciudad de Nueva York, el promedio móvil de muertes por COVID es el más alto desde febrero de 2022, mientras que las hospitalizaciones móviles están a un nivel no visto desde la caída de la ola inicial de omicron.

Las pautas COVID de los CDC dicen que las máscaras faciales deben usarse en todos los ámbitos en la Ciudad de Nueva York, Long Island y gran parte del valle de Hudson, dada la alta tasa de propagación. Y todo el estado de Nueva Jersey se encuentra en el nivel de riesgo más alto de la agencia, según muestran sus datos más recientes. Si bien los funcionarios electos y sus departamentos de salud han aconsejado a las personas que sigan esas pautas, especialmente si son más vulnerables en términos de edad o condiciones subyacentes, no se han emitido nuevos mandatos.

Y tampoco se esperan nuevos mandatos, a estas alturas de la pandemia.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ambos demócratas, están listos para pronunciar sus discursos sobre el estado del estado el martes. Queda por ver si la respuesta COVID en curso volverá a jugar un papel destacado en esos discursos. Teniendo en cuenta estos gráficos, las probabilidades son bastante probables.

La semana pasada, el Departamento de Salud del estado de Nueva York anunció que la variante XBB.1.5 es, de lejos, la cepa más dominante a nivel local y representa más del 50 % de las infecciones en todo el estado. Es probable que esa proporción sea considerablemente mayor, dada la proporción relativamente baja de pruebas positivas que se someten al exhaustivo proceso de secuenciación genética para aislar variantes.

Lo mismo puede decirse de Nueva Jersey, donde el 38.4 % de los casos de secuencias vinculados a XBB.1.5 refleja datos no actualizados desde mediados de diciembre. En la ciudad de Nueva York, donde los datos también están rezagados, es probable que la prevalencia de XBB.1.5 esté muy por encima del 68 % que el departamento de salud actualizó por última vez en Nochebuena.

Los datos más recientes de los CDC sugieren que XBB.1.5 se está propagando en el noreste de los Estados Unidos a un ritmo mucho mayor que en el resto del país, representando hasta el 81 % de los casos en la región que comprende Nueva York y Nueva Jersey en comparación con el 43 % estimación alta para la nación.

Si bien "aún no hay evidencia clara", según el estado de Nueva York, de que XBB.1.5 afecte significativamente la virulencia o la gravedad de la enfermedad de COVID, los primeros datos indican que es más infeccioso que otras variantes circulantes. El hecho de que haya surgido en un momento en que tanto los casos de COVID como de gripe siguen siendo altos es motivo adicional para una mayor precaución, dice.

Las tasas de positividad de la Ciudad de Nueva York están confirmando las preocupaciones de transmisibilidad, con más de un tercio de los vecindarios en los cinco condados que ven esos números por encima del 20%, y algunos lugares superan el 30% de positividad.

Omicron todavía se clasifica como una variante de preocupación según los CDC y la Organización Mundial de la Salud. Esa cepa, que surgió por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2021, aunque probablemente estuvo allí antes, es la única variante preocupante actualmente en circulación, según la OMS.

Para ser una variante de preocupación, la OMS dice que una cepa debe estar asociada con uno o más de los siguientes cambios en un grado de importancia global:

Aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de COVID-19; O

Aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; O

Disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos, vacunas y tratamientos disponibles

Dado su nivel de infecciosidad y mutación en curso, la OMS recomienda que cada descendiente de omicron sea monitoreado de forma distinta. Eso es lo que continúan haciendo los funcionarios de Nueva York y Nueva Jersey mientras suplican al público que duplique los factores de mitigación que han demostrado funcionar desde el inicio de la pandemia, desde lavarse las manos y quedarse en casa cuando está enfermo hasta vacunarse, enmascararse en áreas concurridas y haciéndose la prueba con regularidad.

Hochul continúa instando a los neoyorquinos, y también a la Casa Blanca, a recibir sus vacunas de refuerzo bivalentes actualizadas si aún no lo han hecho (ver datos de vacunas). El jefe del Grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre COVID subrayó recientemente el punto y dijo que si no ha sido infectado últimamente o recibió ese refuerzo, es probable que no esté protegido contra XBB.1.5.

En general, los expertos dicen que las personas sanas y vacunadas aún tienen un riesgo mucho menor de complicaciones por COVID que las personas inmunocomprometidas o no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Como dijo Hochul en su última actualización de COVID, "Insto a todos a permanecer atentos y continuar utilizando todas las herramientas disponibles para mantenerse a sí mismos, a sus seres queridos y a sus comunidades seguros y saludables. Manténgase actualizado sobre las dosis de vacunas y realice pruebas antes de reuniones o Si su resultado es positivo, hable con su médico acerca de las posibles opciones de tratamiento".