Casos de viruela del mono aumentan un 30% en Nueva York

NUEVA YORK - La ciudad de Nueva York informó el viernes su mayor aumento a la fecha sobre posibles casos de la viruela del mono, un día después de que se abriera una clínica en Manhattan para distribuir una vacuna.

La ciudad comenzó a ofrecer la vacunación contra la viruela del simio el jueves a los grupos en riesgo, pero la demanda era tan alta que pocas horas después del lanzamiento del programa, la ciudad tuvo que cancelar las citas sin cita previa. Las citas programadas ya se han reservado hasta principios de la próxima semana.

A diferencia de los primeros días de COVID, cuando no había un tratamiento efectivo, ya existen múltiples vacunas que funcionan contra el ortopoxvirus que causa la dolencia. La oferta, sin embargo, es la cuestión.

Al menos 39 personas han dado positivo por el virus en la ciudad desde principios de mayo, casi todos hombres que han tenido sexo con hombres, y el número de casos ha aumentado un 30% desde el informe del departamento de salud el jueves.

En total, la ciudad de Nueva York representa más del 20 % de todos los casos diagnosticados en todo el país.

El Departamento de Salud anunció el jueves la apertura de una clínica temporal para administrar la vacuna JYNNEOS de dos dosis a las personas elegibles que pueden haber estado expuestas recientemente a la viruela del simio, anunció la ciudad. El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, el Dr. Ashwin Vasan, dijo que la ansiedad, particularmente entre los hombres homosexuales y bisexuales sexualmente activos, impulsó la decisión de la ciudad de hacer que las vacunas estén disponibles.

Las vacunas se administrarán en la Clínica de Salud Sexual de Chelsea (303 Ninth Avenue en Manhattan). La clínica estará abierta los lunes, martes, jueves, viernes y domingos de 11 a. m. a 7 p. m. avanzando.

Pero a partir de las 2 p.m. el jueves, solo tres horas después de abrir sus puertas, la ciudad dijo que no se atenderían más personas sin cita previa y que todas las citas se llenaron hasta el lunes. Nuestra estación hermana contó más de 100 personas haciendo fila afuera de la clínica en ese momento.

Una persona en la fila para vacunarse dijo que muchas citas se agotaron unos 10 minutos después de que estuvieron disponibles en línea.

El departamento de salud aconsejó a las personas que vuelvan a consultar el domingo para obtener más citas la próxima semana.

“Estamos en conversaciones con los CDC para obtener más dosis y estamos investigando cómo podemos aumentar nuestra capacidad en toda la ciudad”, dijo el departamento de salud.

Mark Levine, el presidente del condado de Manhattan, tuiteó que a la ciudad solo se le habían asignado alrededor de 1,000 dosis de la vacuna de la reserva nacional.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono se descubrió por primera vez en 1958, cuando se produjeron brotes en colonias de monos mantenidos para la investigación, lo que dio lugar a su nombre. (Lo que necesita saber sobre la viruela del mono).

El primer caso en un ser humano se informó en 1970 en la República Democrática del Congo, que aún tiene la mayoría de las infecciones. Otros países africanos donde se ha encontrado: Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Liberia, Nigeria, República del Congo y Sierra Leona.

Los síntomas humanos de la viruela del mono son similares pero más leves que los síntomas de la viruela, dicen los CDC. Se presenta como una enfermedad similar a la gripe acompañada de inflamación de los ganglios linfáticos y erupción cutánea en la cara y el cuerpo.

La viruela del mono comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y agotamiento. La viruela del mono también hace que los ganglios linfáticos se hinchen, algo que la viruela no hace. El período de incubación suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días.

Por lo general, los casos registrados fuera de África se han relacionado con viajes internacionales o animales que se han importado.

Los CDC instan a los proveedores de atención médica en los EE. UU. a estar atentos a los pacientes que tienen erupciones similares a la viruela del mono, independientemente de si han viajado o si tienen riesgos específicos de contraer la viruela del mono. Ver más información del aviso de viaje aquí.

¿Cómo se propaga la viruela del mono?

La gran mayoría de los casos en los EE. UU. son en hombres que tienen sexo con hombres, y muchos pacientes han informado viajes internacionales. Hasta el momento, solo un caso confirmado tiene un origen desconocido. Los CDC señalaron que todos los pacientes en todo el país se están recuperando o ya se han recuperado.

Los funcionarios de la agencia, en una sesión informativa con los periodistas el viernes, enfatizaron que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo, las reservas de vacunas son amplias por ahora y que era "demasiado pronto para saber" si el virus se volvería endémico en los Estados Unidos.

La agencia está pidiendo a los médicos que realicen pruebas más agresivas para detectar la viruela del mono, incluso si creen que un paciente presenta síntomas de otra enfermedad de transmisión sexual.

"Deberían hacerse la prueba de viruela del mono incluso si creen que podrían tener una prueba positiva para una ITS mucho más común", dijo Jennifer McQuiston, subdirectora de la División de Patógenos y Patología de Altas Consecuencias de los CDC, en una llamada con periodistas.

De los primeros 17 casos confirmados, los 17 tenían sarpullido y la mayoría tenía fatiga o escalofríos. La mayoría tenía erupciones en el brazo o el pecho, aunque también se vieron afectados muchos otros puntos.

'La ventana para eliminar la viruela del mono se está cerrando'

A medida que el virus se propaga, los que tienen experiencia en la historia de las enfermedades infecciosas advierten que el tiempo es esencial para contenerlo.

"La ventana se CIERRA. Si no podemos contener ahora, significa mucho más trabajo más adelante. Una vez más, los grupos #LGBTQ no parecen ver la urgencia del momento, preocupados con razón por el estigma, pero no interesados ​​en tirar para tomar cuidar este brote nosotros mismos", tuiteó el sábado por la mañana el epidemiólogo de Yale y activista contra el sida Gregg Gonsalves.

Sus compañeros estuvieron de acuerdo y pidieron a la comunidad LGBTQ que haga un esfuerzo más agresivo para combatir la propagación.

"La ventana para eliminar la viruela del mono se está cerrando. Los grupos LGBTQ podrían usar los eventos #GayPrideMonth #gaypride2022 para educar, evaluar y vacunar… antes de que sea demasiado tarde", tuiteó Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas de la NYU y exasesora de COVID de la Administración Biden, en respuesta a Gonsalves.

Algunos gobiernos locales están tomando el asunto en sus propias manos. El lunes, los funcionarios de salud pública en Montreal comenzaron a ofrecer vacunas a las personas que habían estado expuestas a alguien con viruela del mono y a los hombres que tienen sexo con hombres y que han tenido al menos dos parejas en los últimos 14 días.

En los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal ordenó que se transfirieran otras 36,000 dosis de vacunas de su fabricante a una reserva nacional.