Casos de la viruela del mono se disparan a más de 1,000 en NYC; buscan ampliar el acceso a pruebas con PCR

Lo que debes saber La ciudad de Nueva York superó los 1,000 casos confirmados de viruela del simio/ortopoxvirus el lunes y ahora representa el 30% del mayor brote de la enfermedad en EEUU, que generalmente se limita al continente africano.

Hay una vacuna disponible, pero el suministro es muy limitado. Las citas se están agotando tan pronto como están disponibles, con 17,000 desaparecidas dentro de los 30 minutos posteriores al cierre del viernes.

La Casa Blanca está considerando crear un rol de coordinador de viruela del mono, dijo el martes el Dr. Anthony Fauci. Llamó al brote un "problema grave" y dice que requiere la cooperación de múltiples agencias.

NUEVA YORK - El brote de viruela del mono en la ciudad de Nueva York ahora se ha disparado a más de 1,000 casos, lo que representa el 30 % total de casos a nivel nacional, y con miles de citas para vacunas que se llenan continuamente dentro de la media hora posterior a la apertura, el gobierno federal está sopesando intensificar su intervención.

Hasta el martes, los CDC informaron casi 3,500 casos confirmados de viruela del simio u ortopoxvirus (la misma familia) en los Estados Unidos. Maine, Vermont, Wyoming y Montana siguen siendo los únicos cuatro estados que aún no tienen un caso confirmado, aunque eso no significa que la viruela del mono no se esté propagando ya en esas áreas.

El estado de Nueva York tiene, por mucho, la mayor cantidad de EEUU, y los cinco condados de la ciudad de Nueva York representan 1,040 casos confirmados, según la última actualización de salud de la ciudad.

Calificando el brote como un "problema grave", el Dr. Anthony Fauci le dijo el martes a CNN que la Casa Blanca está considerando establecer un rol de coordinador para abordar la crisis de la viruela del mono, uno que, de manera similar al trabajo de COVID que tiene ahora el Dr. Ashish Jha, se centraría en aumentar las pruebas, distribución de vacunas, tratamientos terapéuticos y más.

"Quieres coordinación entre todas las diferentes agencias", explicó Fauci, y esos son los aspectos "en los que quieres que alguien realmente coordine todas esas cosas para obtener una respuesta mucho mejor. Lo estamos haciendo bien, pero tenemos que hacer mucho mejor."

Se produce días después de que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional, poniendo a la viruela del monon en una lista que también incluye a la COVID-19, el zika, la gripe H1N1, la poliomielitis y el ébola. Hasta la fecha, se han informado más de 14,500 casos en más de 70 países, y los expertos dicen que es probable que ambos números estén significativamente subestimados.

El gobierno federal abrió la reserva de vacunas contra la viruela del mono en el último mes y la ciudad de Nueva York recibió casi 30,000 dosis de vacunas solo en las últimas semanas (aproximadamente la mitad de la asignación estatal). Ha estado retrasando las citas de apertura hasta que tenga el suministro disponible. El viernes abrió 17,000 citas. Se fueron en media hora.

La semana anterior a eso, la ciudad puso a disposición 9,000 citas. Esas se esfumaron en 10 minutos.

En este momento, la elegibilidad en la Ciudad de Nueva York se limita a "hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero, de género no conforme o de género no binario de 18 años o más que hayan tenido múltiples o anónimas parejas sexuales en los últimos 14 días", según las pautas publicadas por el departamento de salud. Aprende más aquí.

Si bien este brote de viruela del simio en EEUU ha afectado de manera desproporcionada a esa población, cualquiera puede contraer la viruela del simio.

La vacunación contra la viruela del mono es un régimen de dos dosis, pero la ciudad ha estado dando prioridad a las primeras dosis en este momento debido a problemas de suministro. En este momento, quiere brindar cierta protección a más personas, dicen las autoridades. Los funcionarios estatales de salud dijeron la semana pasada que la última asignación ni siquiera fue suficiente para asegurar las primeras dosis para todos los elegibles que querían una.

Hace un día, la oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció que estaba ampliando las oportunidades de prueba como parte de sus esfuerzos continuos en torno al acceso y la distribución de vacunas. Aprobó la prueba PCR de Quest Diagnostics, que brinda a los proveedores otra opción y refuerza la capacidad de prueba de laboratorio, dijo la demócrata.

Actualmente, las muestras se pueden analizar en el Centro Wadsworth del estado, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, así como en laboratorios privados, incluidos LabCorp, Mayo Clinic, Aegis Sciences Corporation, Sonic Healthcare y UR Medicine Lab.

Al igual que otras pruebas disponibles, la nueva prueba PCR de Quest Diagnostics utiliza muestras de hisopos de pacientes que presentan una erupción pustulosa o vesicular aguda generalizada. Quest anunció el nuevo tipo de prueba a mediados de julio. De acuerdo con la Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York, se requirió que el Departamento de Salud tomara medidas adicionales para aprobar esta nueva prueba, con Quest Diagnostics enviando información al Programa de Evaluación de Laboratorio Clínico (CLEP). Esa revisión ahora está completa.

Los neoyorquinos pueden suscribirse a notificaciones de texto para recibir alertas sobre la viruela del mono en la ciudad de Nueva York, incluidos los comunicados de citas, enviando un mensaje de texto con MONKEYPOX al 692692 o MONKEYPOXESP para recibir alertas en español.

“Nueva York todavía enfrenta una cantidad desproporcionada de casos de viruela del mono, y continuaremos enfrentando este momento con urgencia y acción agresiva”, dijo Hochul en un comunicado el lunes. "El anuncio de hoy se basa en nuestros esfuerzos continuos de respuesta a la viruela del simio para expandir la capacidad de prueba, asegurar más vacunas y hacer que los recursos estén tan disponibles como sea posible. Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los neoyorquinos, incluidas nuestras comunidades más vulnerables".

SI TIENES SÍNTOMAS

No existe un tratamiento específico aprobado para la viruela del mono. La mayoría de las personas mejoran por sí solas sin tratamiento. Sin embargo, los antivirales desarrollados para tu uso en pacientes con viruela pueden resultar beneficiosos.

Si comienzas a experimentar síntomas, habla con tu proveedor de atención médica. Si no tienes un proveedor de atención médica, llama al 311 . Un proveedor revisará tus síntomas y puede ordenar pruebas.

Una persona es contagiosa hasta que todas las llagas hayan sanado y se haya formado una nueva capa de piel, lo que puede llevar de dos a cuatro semanas.

Para proteger a los demás mientras está enfermo:

Evita tener relaciones sexuales o tener intimidad con nadie hasta que un proveedor te haya revisado.

Quédate en casa y separado de otras personas en tu hogar.

Si no puede separarte por completo de los demás en tu hogar, use una máscara facial y evita el contacto físico. Usa ropa que cubra tus lesiones cuando estés en espacios compartidos.

Si debe salir de casa por necesidades esenciales o atención médica, cubra tu sarpullido y lesiones con ropa y use una mascarilla.

No compartas ni permitas que otros toquen tu ropa, toallas, ropa de cama o utensilios. No compartas cama.

No compartir platos, comida, bebida o utensilios. Lava los platos con agua tibia y jabón o en un lavavajillas.

Lávate las manos y limpia las superficies compartidas, como las encimeras y las perillas de las puertas, con frecuencia. Los miembros del hogar también deben lavarse las manos con frecuencia, especialmente si tocan materiales o superficies que pueden haber estado en contacto con lesiones.

¿QUÉ ES LA VIRUELA DEL MONO?

La viruela del mono se descubrió por primera vez en 1958, cuando se produjeron brotes en colonias de monos mantenidos para la investigación, lo que dio lugar a su nombre. (Lo que necesita saber sobre la viruela del mono).

El primer caso en un ser humano se informó en 1970 en la República Democrática del Congo, que aún tiene la mayoría de las infecciones. Otros países africanos donde se ha encontrado: Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Liberia, Nigeria, República del Congo y Sierra Leona.

Los síntomas humanos de la viruela del mono son similares pero más leves que los síntomas de la viruela, dicen los CDC. Se presenta como una enfermedad similar a la gripe acompañada de inflamación de los ganglios linfáticos y erupción cutánea en la cara y el cuerpo.

La viruela del mono comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y agotamiento. La viruela del mono también hace que los ganglios linfáticos se hinchen, algo que la viruela no hace. El período de incubación suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días.

Por lo general, los casos registrados fuera de África se han relacionado con viajes internacionales o animales que se han importado.

¿CÓMO SE CONTRAE LA VIRUELA DEL MONO?

Los CDC instan a los proveedores de atención médica en los EE. UU. a estar atentos a los pacientes que tienen erupciones similares a la viruela del mono, independientemente de si han viajado o si tienen riesgos específicos de contraer la viruela del mono. Ver más información del aviso de viaje aquí.

Los CDC emitieron una nueva guía sobre la viruela del simio a medida que aumentaba la cantidad de casos sospechosos en todo el país, lo que marcó el brote de viruela del simio más grande de la historia de Estados Unidos, que generalmente se ha limitado a otros continentes.

Si bien los CDC dicen que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo, se insta a las personas a evitar el contacto cercano con personas enfermas, incluidas aquellas con lesiones cutáneas o genitales, así como animales enfermos o muertos. Cualquier persona que muestre síntomas, como erupciones cutáneas o lesiones inexplicables, debe comunicarse con su proveedor de atención médica para obtener orientación.

También se aconseja evitar el consumo de carnes que provengan de caza silvestre o el uso de productos (como cremas, polvos o lociones) que provengan de animales salvajes de África.

Pese a los esfuerzos de vacunación en NYC, autoridades de la salud dicen que las dosis no so suficiente para enfrentar la crisis de salud.