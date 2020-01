Caso Jennifer Dulos: esposo en libertad tras pagar fianza de $6 millones

CONNECTICUT -- Fotis Dulos, el esposo de una madre de cinco hijos en los suburbios de Connecticut que desapareció después de dejar a los pequeños en la escuela a fines de mayo 2019, y quien ahora está acusado de su asesinato, está en libertad tras pagar una fianza de $6 millones el jueves.

Dulos será puesto bajo arresto domiciliario con monitoreo GPS. Sigue vigente una orden de protección que le prohíbe el contacto con sus cinco hijos, quienes han estado viviendo con su abuela materna bajo protección armada en Manhattan desde que su madre desapareció en mayo.

Dulos está acusado de homicidio capital, homicidio y secuestro en la aparente muerte de Jennifer Dulos de New Canaan, a quien no se ha visto desde que dejó a sus hijos en la escuela el 24 de mayo. Ambos estaban en medio de un divorcio y custodia contenciosa en el momento de la desaparición de Jennifer.

La ex novia de Fotis Dulos, Michelle Troconis, y su amigo y ex abogado Kent Mawhinney también fueron acusados en el Tribunal Superior de Stamford el miércoles. Ambos están acusados ​​de conspiración para cometer asesinato.

El bono de fianza para Troconis se redujo a $1.5 millones el miércoles; si lo paga, también será puesta bajo arresto domiciliario con monitoreo por GPS. El abogado de Troconis habló solo para pedir una reducción de la fianza, lo que sí obtuvo, y dijo: "Ella no se benefició de la desaparición de Jennifer Dulos".

El bono de fianza de Mawhinney mantuvo en $2 millones. Se dejaron mensajes en busca de comentarios en la oficina de Mawhinney. Él y Troconis están acusados ​​de ayudar a Fotis Dulos a encubrir el asesinato de su esposa.

Los tres deben regresar a la corte el próximo mes. Se desconoce si Troconis y Mawhinney pagaron sus fianzas.

Se sabía desde hace meses que Fotis Dulos era el principal sospechoso de la desaparición de su esposa. Otra orden de arresto, por manipulación de evidencia, reveló que fue grabado en un video de vigilancia en Hartford, con Troconis viajando con él en una camioneta, desechando elementos que luego resultaron tenían la sangre de Jennifer Dulos.

Norm Pattis, abogado de Fotis Dulos, dijo el martes que no estaba sorprendido por los arrestos pero que no cree que su cliente será condenado. Fotis Dulos ha negado cualquier participación en la desaparición de su esposa.

"Lo que nos dicen estos cargos es que el estado tiene pruebas y no sabe qué hacer con ellas", dijo Pattis.

En una conferencia de prensa el martes, Pattis dijo que "niegan categóricamente que el Sr. Dulos haya estado involucrado en la desaparición de su esposa Jennifer, y desafiamos al estado para demostrar que ella está realmente muerta".

El miércoles, Pattis dijo: "No parece haber un arma en la escena del crimen, no parece haber ninguna admisión o declaración. No hay cuerpo. Lo que tenemos es una desaparición sospechosa y un caso circunstancial".

Pattis también dijo que espera que los tres casos se consoliden.

En las nuevas órdenes de arresto publicadas el martes, la policía reveló acusaciones de que el teléfono celular de Mawhinney conectó a una torre el 31 de mayo cerca del Windsor Rod & Gun Club, donde unos cazadores encontraron un agujero excavado el 18 de mayo.

Los cazadores dijeron que el agujero era lo suficientemente grande para un cuerpo humano, y que dentro del agujero había una lona y bolsas de cal sin abrir, que según las autoridades pueden usarse para cubrir el olor de cadáveres.

El agujero fue encontrado tapado en junio. Más tarde, la policía desenterró el lugar pero no encontró nada. El teléfono celular de Mawhinney también conectó a una torre cerca del club en marzo, dijo la policía.

Mawhinney ya era conocido por las autoridades antes del arresto del martes ya que fue arrestado dos veces en 2019 en un caso no relacionado. El primero fue un incidente de violencia doméstica en enero de 2019 en el que fue arrestado bajo cargos de agresión sexual, conducta desordenada y restricción ilegal. El segundo arresto, según la policía, fue por violar una orden de protección que se implementó como resultado del primer arresto después de que supuestamente intentó utilizar a un tercero para contactar a la víctima.

En una declaración posterior a la noticia de los arrestos, la familia de Jennifer Dulos dijo en parte: "Aunque nos sentimos aliviados de que la espera de estos cargos haya terminado, para nosotros no hay una sensación de cierre emocional".

El cuerpo de Jennifer aún no ha sido encontrado. Según las órdenes de arresto, un médico forense determinó que fue asesinada por "alguna combinación de lesiones traumáticas, de fuerza contundente, como golpes y / o lesiones de fuerza aguda, como un apuñalamiento / corte". El examinador citó manchas de sangre en su hogar, aparentes esfuerzos de limpieza y análisis de salpicaduras de sangre.