Cascos gratis en NYC durante iniciativa para proteger a los ciclistas

NUEVA YORK - El Departamento de Transporte (DOT) de la Ciudad de Nueva York se este viernes al NYPD para anunciar la continuación de la iniciativa de aplicación de la ley “Bicycle Safe Passage” (Pasaje seguro para bicicletas) que busca proteger a los ciclistas en los carriles para bicicletas, junto con una nueva serie de obsequios que incluye cascos para bicicletas.

“Garantizar la seguridad de los ciclistas dentro de la ciudad de Nueva York es la base del programa Vision Zero del NYPD”, dijo el Jefe de Transporte del NYPD, Kim Y. Royster. “A medida que la Ciudad continúe reabriendo, el NYPD continuará con nuestra iniciativa de seguridad para bicicletas en toda la ciudad destinada a proteger a ciclistas y peatones”. Las acciones de educación y aplicación de la ley continuarán dirigidas a los conductores que elijan bloquear carriles y no ceder el paso a nuestros usuarios de la vía más vulnerables ".

El anuncio tuvo lugar a lo largo de Queens Boulevard en Forest Hills, donde el DOT ha comenzado a trabajar en la fase final del rediseño característico del alcalde Bill de Blasio, mientras la Administración trabaja para instalar un récord de 30 millas de carriles protegidos para bicicletas en 2021.

El Departamento de Policía de Nueva York anunció su renovado esfuerzo para reducir las lesiones y muertes relacionadas con ciclistas, en el que los 77 cuarteles se centrarán en infracciones tales como: bloquear carriles para bicicletas, estacionamiento en doble fila, no ceder el paso a peatones y ciclistas y no ocupar zonas de parada. La aplicación específica continuará hasta el 11 de agosto como parte de una iniciativa Vision Zero desarrollada por primera vez en 2016 para proteger la red de bicicletas de la ciudad.

"Al combinar una aplicación fuerte y específica con el tipo de cambios de ingeniería audaces que han llevado a una caída dramática de muertes y lesiones en Queens Boulevard, estamos protegiendo a los ciclistas y promoviendo la movilidad sostenible que es una parte esencial de la recuperación de la ciudad de Nueva York". dijo Kim Wiley-Schwartz, Comisionado Asistente de Educación y Difusión en el DOT.

"Agradecemos al alcalde de Blasio y a nuestros socios de Vision Zero en el NYPD por continuar con la iniciativa Bicycle Safe Passage y por apoyar nuestros obsequios de cascos en la ciudad".

El anuncio de hoy constaba de los siguientes elementos:

Pasaje seguro para bicicletas: El Departamento de Policía de Nueva York anunció los detalles de una iniciativa que se llevará a cabo en todos los recorridos con la participación de todo el personal encargado de hacer cumplir la ley, con especial atención a las siguientes infracciones cometidas por los operadores de vehículos:

Todas las infracciones de Vision Zero y estacionamiento peligroso y tránsito, especialmente:

Exceso de velocidad, luz roja, no ceder el paso a peatones / ciclistas y teléfono celular / mensajes de texto (conducción distraída)

Vehículos que están estacionados o que obstruyen un carril para bicicletas (no pararse)

Estacionamiento doble

Los Agentes de Control de Tránsito harán cumplir las violaciones de estacionamiento peligrosas mencionadas en toda la ciudad hasta el 11 de agosto.

Todo el personal de seguridad vial en los 77 precintos participará y hará cumplir la Visión Cero mencionada anteriormente y las violaciones de estacionamiento y tránsito peligrosos hasta el 11 de agosto.

Los supervisores de patrulla responderán a la escena de un ciclista / peatón atropellado para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre si se ha violado el Código Administrativo 19-190, la ley de “Derecho de paso”.

Los oficiales auxiliares llevarán a cabo actividades de divulgación educativa de alta visibilidad para educar a los conductores, ciclistas y peatones sobre consejos más seguros para bicicletas, vehículos y peatones para reducir las lesiones y las muertes.

Como parte de la aplicación de las bicicletas, la ciudad de Nueva York también lanzó una tarjeta de palma actualizada que distingue las principales diferencias (y describe la legalidad) entre los dispositivos de movilidad eléctrica que están creciendo rápidamente en popularidad. Por favor vea el gráfico.

Obsequios de cascos protectores: Después de suspenderlos en persona durante la pandemia, el DOT ha vuelto a distribuir cascos para bicicletas, 29,730 de los cuales fueron distribuidos por el DOT en 2019. La ley del estado de Nueva York requiere que todos los ciclistas de 14 años o menos tengan cascos.

El DOT llevará a cabo una nueva serie de sorteos de cascos este mes en los siguientes lugares y horarios:

SÁBADO 7 DE AGOSTO, 12:00 PM - 3:30 PM

Patrocinado por el concejal Stephen Levin

Thomas Greene Park, 225 Nevins St., Brooklyn, NY 11217

SÁBADO 14 DE AGOSTO, 11:00 AM - 2:30 PM

Patrocinado por el concejal Mark Gjonaj

Pelham Bay Park, Middletown Road y Stadium Ave. Bronx, NY 10465

SÁBADO 21 DE AGOSTO, 11:00 AM - 2:30 PM

Patrocinado por la concejal Helen Rosenthal

Riverside Park, Riverside Drive entre W. 88th St. y W. 89th St., NY, NY 10025

DOMINGO 29 DE AGOSTO, 11:00 AM - 2:30 PM

Patrocinado por el concejal Kalman Yeger

Gravesend Park 18th Ave. y 19th Avenue, Brooklyn, NY 11204

Rediseño de la Fase 4 de Queens Boulevard: Los equipos del DOT han comenzado a trabajar en la cuarta y última fase del carril para bicicletas protegido de Queens Boulevard, desde Yellowstone Boulevard hasta Union Turnpike. Bajo la Administración De Blasio, Queens Boulevard, una vez conocido como el "Boulevard de la Muerte", ha visto disminuir las lesiones en un 18% y las lesiones graves en un 38%; Desde 2016, el Boulevard ha sufrido un total de cinco muertes por accidentes de tránsito en comparación con 22 muertes por accidentes de tránsito solo en 1997, según datos de la ciudad.

Al igual que con las tres fases anteriores del rediseño en 2015, 2016 y 2017, la Fase 4 incluye nuevos carriles para bicicletas protegidos y senderos para peatones a lo largo de las medianas entre la vía de servicio y la carretera principal, junto con muchas otras mejoras de seguridad para peatones y ciclistas, que incluyen:

Cruces peatonales nuevos y mejorados en las intersecciones y entre centros comerciales medianos

Nuevos controles de parada en los puntos de acceso a las rampas de deslizamiento para permitir cruces de peatones y bicicletas más seguros

Compartimentos de giro a la izquierda alargados para giros más simples y seguros y un mejor procesamiento del vehículo

El proyecto también incluirá elementos para preservar el acceso a las empresas locales en esta área residencial y comercial de uso mixto, que incluyen:

Nuevas zonas de carga de camiones y horas adicionales en las zonas de carga comercial existentes

Agregar estacionamiento en áreas comerciales cerca de Ascan Avenue y Austin Street

El rediseño en curso de Queens Boulevard es parte de un plan anunciado por el alcalde de Blasio y el comisionado del Departamento de Transporte, Hank Gutman, para aprovechar la instalación récord de carriles para bicicletas protegidos del año pasado, con un récord de 30 millas de carriles para bicicletas protegidos en 2021.

