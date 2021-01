Casa Blanca: Donald Trump le dejó una nota a Joe Biden continuando con la tradición presidencial

El presidente Donald Trump rompió con una serie de tradiciones durante la transición a la presidencia de Joe Biden, pero parece sí cumplió con una costumbre reciente al salir de su cargo.

El presidente saliente dejó una nota escrita a mano a su sucesor, continuando una tradición que se remonta al menos a la década de 1980.

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, informó a la corresponsal de la Casa Blanca de NBC News, Monica Alba, que Trump dejó una nota en la Casa Blanca para Biden, continuando una tradición en la que al menos cinco presidentes anteriores han participado desde la administración de Ronald Reagan.

El vicepresidente Mike Pence también dejó una nota para su sucesora, la vicepresidenta electa Kamala Harris, señaló el funcionario de la Casa Blanca.

La decisión de dejar la nota se produce después de que Trump se convirtiera en el primer presidente en anunciar que no asistiría a la toma de posesión de su sucesor desde Andrew Johnson en 1869. Trump no llamó para felicitar a Biden después de las elecciones, y no lo mencionó por su nombre en su video de despedida o en Joint Base Andrews el miércoles por la mañana.

La decisión de Trump de dejar la nota se produce cuatro años después de recibir una nota manuscrita del expresidente Barack Obama en 2017, quien lo felicitó y ofreció cuatro consejos.

"Esta es una oficina única, sin un plan claro para el éxito, así que no sé si algún consejo mío será particularmente útil", escribió Obama, según CNN. "Aún así, permítanme ofrecer algunas reflexiones de los últimos 8 años".

Trump calificó la nota como una "hermosa carta" en una conferencia de prensa dos días después de recibirla.

Se despidió con un acto en la base aérea de Andrews, antes de partir hacia Mar-a-Lago en Florida,

Como Trump se negó a conceder las elecciones en los últimos dos meses, una carta escrita por el presidente en funciones George H.W. Bush, sucesor de Bill Clinton en 1993, ha sido presentada como un ejemplo de gracia en la derrota. Trump es el primer presidente en funciones en ser derrotado en su intento de reelección desde Bush en 1992.

La ex primera dama y secretaria de Estado Hillary Clinton compartió la carta de Bush en Instagram el 10 de noviembre y escribió: "Así es como se hace en Estados Unidos".

"Cuando entré a esta oficina, sentí la misma sensación de asombro y respeto que sentí hace cuatro años", escribió Bush. "Sé que tú también sentirás eso".

Jenna Bush Hager de TODAY, nieta de George H.W. Bush, reflexionó sobre la nota en noviembre, diciendo que su abuelo la escribió por "amor y respeto por nuestro país".

"No importa por quién votaste, no se trata de eso", dijo. "No se trata de los partidos políticos o del único hombre que se sienta en esa oficina".

Según The Washington Post, la tradición comenzó en 1989 cuando Reagan dejó una nota para Bush, quien había sido su vicepresidente.

En 2009, el padre de Jenna, el ex presidente George W. Bush, dejó una nota para Obama cuando comenzaba su primer mandato.

"Habrá momentos difíciles", escribió, según el Post. "Los críticos se enfurecerán. Tus 'amigos' te decepcionarán. Pero tendrás un Dios todopoderoso que te consolará, una familia que te ama y un país que te apoyará, incluyéndome a mí. No importa lo que venga, tú se inspirará en el carácter y la compasión de las personas que ahora lidera ".

Esta historia apareció por primera vez en TODAY.com.