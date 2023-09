Pesadilla de tráfico: Camión se atasca en el Brooklyn-Battery Tunnel con destino a Manhattan Fuentes le dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que el camión se atascó alrededor de las 10 a.m. y que el túnel con destino a Manhattan podría no abrirse hasta las 2:30 p.m., lo que probablemente tendría fuertes impactos en el tráfico de la hora pico.