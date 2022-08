Camión grúa colapsa y arrasa con todo a su paso en zona de construcción de Brooklyn

NUEVA YORK - Equipos de emergencia respondieron al colapso de un camión grúa en un sitio de construcción cerca del cementerio The Green-Wood en Brooklyn, según información preliminar de funcionarios del Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York (DOB, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Edificios confirmó que un camión de reparto con con grúa, no una grúa, como inicialmente circuló en las redes sociales, se desplomó cerca de un edificio entre 36th Street y Fifth Avenue en Sunset Park. No se reportaron heridos de inmediato en relación con el colapso de las 9:30 a.m. Los funcionarios del Departamento de Edificios llegaron a la escena para evaluar los daños.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los detalles sobre la naturaleza del proyecto de construcción, incluido el operador del vehículo pesado, no quedaron claros de inmediato.

Nuestro helicóptero 47 mostró el camión grúa de brazo grande volcado de lado en medio de un callejón lleno de escombros. No estaba claro cuántos edificios vecinos podrían verse afectados o si se ordenaron evacuaciones.

Desde otro ángulo, las imágenes de la aplicación Citizen muestran una cinta amarilla de precaución que se extiende a lo largo de un tramo de acera residencial en 36th Street y Fifth Avenue.

Se vio a trabajadores con cascos que parecen dirigir el tráfico de peatones en el área, mientras que el brazo mecánico del camión estaba parcialmente encajado dentro de un edificio. Se vieron escombros esparcidos por la escena.

No hubo otros detalles disponibles de inmediato.