Cambios de programación de Telemundo 47 por la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

NUEVA YORK – A partir de este domingo, 20 de noviembre, arranca el evento más esperado a nivel global, la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y Telemundo 47 te trae toda la acción en vivo y directo, ya que somos la casa del mundial.

En vista del magno evento, algunos de nuestros noticieros se verán afectados en sus horarios habituales, en especial Primera Edición (5:00 - 7:00 a.m.), Acceso Total (11:30 a.m.- 12:00 p.m., partes del noticiero de las 5 p.m. de lunes a viernes y Enfoque Telemundo 47, (8:00 - 8:30 a.m.)

Para evitar confusiones, debajo te mostramos los camios en la programación a partir de este domingo, 20 de noviembre, con el partido entre Catar vs. Ecuador.

NOTA: A partir del domingo, 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre, Acceso Total y Enfoque de Telemundo 47 ceden sus espacios a la programación de la Copa Mundial de la FiFA Catar 2022.

HORARIOS Y AMBIOS DE TELEMUNDO 47 DURANTE EL MUNDIAL:

Lunes 11/21/2022

Primera Edición 5AM - 7AM en horario habitual por Telemundo 47

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Martes 11/22/2022

Primera Edición de 5 a.m. a 7:00 a.m. – En vivo por Roku Live Tv en el canal 903.

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Miércoles 11/23/2022

Primera Edición de 5 a.m. a 7:00 a.m. – En vivo por Roku Live Tv en el canal 903.

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Jueves 11/24/2022

Primera Edición de 5 a.m. a 7:00 a.m. – En vivo por Roku Live Tv en el canal 903.

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:30 p.m - 12:00 a.m. en horario especial por Telemundo 47. Esto debido al partido de la NFL entre New England Patriots y Minnesota Vickings.

Viernes 11/25/2022

Primera Edición de 5 a.m. a 7:00 a.m. – En vivo por Roku Live Tv en el canal 903.

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Sábado 11/26/2022

Noticiero 47 Telemundo Fin de Semana de 6:00PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Noticiero 47 Telemundo Fin de Semana de 11:00PM a 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Domingo 11/27/2022

NO habrá Enfoque Telemundo 47

Noticiero 47 Telemundo Fin de Semana de 6:00PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Noticiero 47 Telemundo Fin de Semana de 11:00PM a 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Lunes 11/28/2022

Primera Edición de 5 a.m. a 7:00 a.m. – En vivo por Roku Live Tv en el canal 903.

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Martes 11/29/2022

Primera Edición de 5AM - 7AM en horario habitual por Telemundo 47

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Miércoles 11/30/2022

Primera Edición de 5AM - 7AM en horario habitual por Telemundo 47

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Jueves 12/1/2022

Primera Edición de 5AM - 7AM en horario habitual por Telemundo 47

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Viernes 12/2/2022

Primera Edición de 5AM - 7AM en horario habitual por Telemundo 47

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por TeleXitos.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

No Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Sábado 12/3/2022

Noticiero 47 Telemundo Fin de Semana de 6:00PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Noticiero 47 Telemundo Fin de Semana de 11:00PM a 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Domingo 12/4/2022

NO habrá Enfoque Telemundo 47

Noticiero 47 Telemundo Fin de Semana de 6:00PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Noticiero 47 Telemundo Fin de Semana de 11:00PM a 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Aviso: Debido a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, los horarios de programación provistos en este enlace podrían sufrir cambios esporádicos.

¿CÓMO ENCONTRAR EL CANAL DE TELEXITOS EN MI TELEVISIÓN?

Para ver la señal de TeleXitos es muy sencillo: solo haz clic aquí y coloca tu código postal. Haz clic debajo para ver más detalles sobre los canales.

Cómo ubicar el canal de TeleXitos en el área triestatal de Nueva York Clic aquí para ver los canales de TeleXitos en tu proveedor de cable o antena.

¿PUEDO VER EL MUNDIAL DESDE MI CELULAR?

Los televidentes en Estados Unidos podrán ver los partidos, en español, a través de Telemundo 47 y Universo. Para los que no tienen televisión o simplemente no estarán en casa en el horario de los partidos, no se preocupen.

Podrán ver todos los partidos a través de la plataforma de streaming Peacock. Los primeros 12 partidos estarán disponibles dentro de la suscripción gratuita de la app. Telemundo y Peacock presentarán la cobertura de la Ceremonia de Apertura en vivo a partir de las 9 a.m. ET en español.

Los 52 partidos restantes estarán disponibles para los suscriptores de Peacock Premium por un precio mensual de $4.99 más impuestos.

Haz clic aquí o debajo para ver cómo descargar la aplicación de Peacock.