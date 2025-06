Calendario de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025: ¿Cuándo juega tu equipo?

Puede que las temporadas de clubes de fútbol en todo el mundo hayan terminado recientemente, pero el espectáculo continúa para unos pocos equipos selectos.

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA es el próximo gran torneo del calendario futbolístico, que reúne a los mejores equipos de ciertos países en una sola competición. Es similar a la Copa Mundial, pero con equipos de clubes en lugar de selecciones internacionales. Los equipos competirán por un trofeo con una bolsa total de mil millones de dólares.

El torneo comenzó el sábado y su último partido será el 13 de julio.

Aquí están los grupos y cuando juegan:

GRUPOS DE LA COPA MUNDIAL DE CLUBES 2025 DE LA FIFA

A continuación, un resumen de cada equipo del torneo de 2025, desglosado por grupo:

Grupo A: Inter Miami (MLS), Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egipto)

Grupo B: PSG (Francia), Atlético de Madrid (España), Seattle Sounders (MLS), Botafogo (Brasil)

Grupo C: Bayern Múnich (Alemania), Benfica (Portugal), Boca Juniors (Argentina), Auckland City (Nueva Zelanda)

Grupo D: Chelsea (Inglaterra), LAFC (MLS), Flamengo (Brasil), Esperance de Túnez (Túnez)

Grupo E: Inter (Italia), River Plate (Argentina), Monterrey (México), Urawa Red Diamonds (Japón)

Grupo F: Borussia Dortmund (Alemania), Fluminense (Brasil), Ulsan HD (Corea del Sur), Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Juventus (Italia), Al Ain (Emiratos Árabes Unidos), Wydad AC (Marruecos)

Grupo H: Real Madrid (España), Al-Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (México), RB Salzburg (Austria)

CALENDARIO DE LA COPA MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA 2025

Según FIFA.com, aquí está el calendario de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Sábado, 14 de junio

Grupo A: Al Ahly FC vs Inter Miami CF - Hard Rock Stadium, Miami, 20:00

Domingo, 15 de junio

Grupo C: FC Bayern München vs Auckland City FC - TQL Stadium, Cincinnati, 12:00

Grupo B: Paris Saint-Germain vs Atlético de Madrid - Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, 12:00

Grupo A: SE Palmeiras vs FC Porto - MetLife Stadium, Nueva York, Nueva Jersey, 18:00

Grupo B: Botafogo vs Seattle Sounders FC - Lumen Field, Seattle, 19:00

Lunes, 16 de junio

Grupo D: Chelsea FC vs LAFC - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 15:00

Grupo C: CA Boca Juniors vs SL Benfica - Hard Rock Stadium, Miami, 18:00

Grupo D: CR Flamengo vs Espérance - Lincoln Financial Field, Filadelfia, 21:00

Martes, 17 de junio

Grupo F: Fluminense FC vs Borussia Dortmund - MetLife Stadium, Nueva York, Nueva Jersey, 12:00 h.

Grupo E: CA River Plate vs Urawa Red Diamonds - Lumen Field, Seattle, 12:00 h.

Grupo F: Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns FC - Inter&Co Stadium, Orlando, 18:00 h.

Grupo E: CF Monterrey vs FC Internazionale Milano - Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, 18:00 h.

Miércoles, 18 de junio

Grupo G: Manchester City vs Wydad AC - Lincoln Financial Field, Filadelfia, 12:00 h.

Grupo H: Real Madrid CF vs Al Hilal - Hard Rock Stadium, Miami, 15:00 h.

Grupo H: CF Pachuca vs FC Salzburg - TQL Stadium, Cincinnati, 18:00 h.

Grupo G: Al Ain FC vs Juventus FC - Audi Field, Washington, D.C., 21:00 h.



Jueves, 19 de junio

Grupo A: SE Palmeiras vs. Al Ahly FC - Estadio MetLife, Nueva York, Nueva Jersey, 12:00 h.

Grupo A: Inter Miami CF vs. FC Porto - Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, 15:00 h.

Grupo B: Seattle Sounders FC vs. Atlético de Madrid - Lumen Field, Seattle, 15:00 h.

Grupo B: Paris Saint-Germain vs. Botafogo - Estadio Rose Bowl, Los Ángeles, 18:00 h.

Viernes, 20 de junio

Grupo C: SL Benfica vs. Auckland City FC - Estadio Inter&Co, Orlando, 12:00 h.

Grupo D: CR Flamengo vs. Chelsea FC - Lincoln Financial Field, Filadelfia, 14:00 h.

Grupo D: LAFC vs. Espérance - GEODIS Park, Nashville, 17:00 h.

Grupo C: FC Bayern München vs. CA Boca Juniors - Estadio Hard Rock, Miami, 21:00 h.

Sábado, 21 de junio

Grupo F: Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund - Estadio TQL, Cincinnati, 12:00 h.

Grupo E: FC Internazionale Milano vs. Urawa Red Diamonds - Lumen Field, Seattle, 12:00 h.

Grupo F: Fluminense FC vs. Ulsan HD - MetLife Stadium, Nueva York, Nueva Jersey, 18:00 h.

Grupo E: CA River Plate vs. CF Monterrey - Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, 18:00 h.

Domingo, 22 de junio

Grupo G: Juventus FC vs. Wydad AC - Lincoln Financial Field, Filadelfia, 12:00 h.

Grupo H: Real Madrid C. F. vs. CF Pachuca - Bank of America Stadium, Charlotte, 15:00 h.

Grupo H: FC Salzburg vs. Al Hilal - Audi Field, Washington, D.C., 18:00 h.

Grupo G: Manchester City vs. Al Ain FC - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 21:00 h.

Lunes, 23 de junio

Grupo B: Seattle Sounders FC vs. Paris Saint-Germain - Lumen Field, Seattle, 12:00 h

Grupo B: Atlético de Madrid vs. Botafogo - Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, 12:00 h

Grupo A: Inter Miami CF vs. SE Palmeiras - Hard Rock Stadium, Miami, 21:00 h

Grupo A: FC Porto vs. Al Ahly FC - MetLife Stadium, Nueva York, Nueva Jersey, 21:00 h

Martes, 24 de junio

Grupo C: Auckland City FC vs. CA Boca Juniors - GEODIS Park, Nashville, 14:00 h

Grupo C: SL Benfica vs. FC Bayern München - Bank of America Stadium, Charlotte, 15:00 h

Grupo D: LAFC vs. CR Flamengo - Camping World Stadium, Orlando, 21:00 h

Grupo D: Espérance vs. Chelsea FC - Lincoln Financial Field, Filadelfia, 21:00 h

Miércoles, 25 de junio

Grupo F: Borussia Dortmund vs. Ulsan HD - TQL Stadium, Cincinnati, 15:00 h.

Grupo F: Mamelodi Sundowns FC vs. Fluminense FC - Hard Rock Stadium, Miami, 15:00 h.

Grupo E: FC Internazionale Milano vs. CA River Plate - Lumen Field, Seattle, 18:00 h.

Grupo E: Urawa Red Diamonds vs. CF Monterrey - Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, 18:00 h.

Jueves, 26 de junio

Grupo G: Juventus FC vs. Manchester City - Camping World Stadium, Orlando, 15:00 h.

Grupo G: Wydad AC vs. Al Ain FC - Audi Field, Washington, D.C., 15:00 h.

Grupo H: Al Hilal vs. CF Pachuca - GEODIS Park, Nashville, 20:00 h.

Grupo H: FC Salzburg vs. Real Madrid C. F. - Lincoln Financial Field, Filadelfia, 21:00 h.

PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL

Sábado, 28 de junio

Partido 49: Ganador del Grupo A vs. Subcampeón del Grupo B - Lincoln Financial Field, Filadelfia, 12:00 h. Partido 50: Ganador del Grupo C vs. Subcampeón del Grupo D - Bank of America Stadium, Charlotte, 16:00 h.

Domingo, 29 de junio

Partido 51: Ganador del Grupo B vs. Subcampeón del Grupo A - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 12:00 h. Partido 52: Ganador del Grupo D vs. Subcampeón del Grupo C - Hard Rock Stadium, Miami, 16:00 h.

Lunes, 30 de junio

Partido 53: Ganador del Grupo E vs. Subcampeón del Grupo F - Bank of America Stadium, Charlotte, 15:00 h. Partido 54: Ganador del Grupo G vs. Subcampeón del Grupo H - Camping World Stadium, Orlando, 21:00 h.

Martes, 1 de julio

Partido 55: Ganadores del Grupo H vs. Subcampeones del Grupo G - Hard Rock Stadium, Miami, 15:00 h. Partido 56: Ganadores del Grupo F vs. Subcampeones del Grupo E - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 21:00 h.

CUARTOS DE FINAL

Viernes, 4 de julio

Partido 57: Ganador del partido 53 vs. Ganador del partido 54 - Camping World Stadium, Orlando, 15:00 h. Partido 58: Ganador del partido 49 vs. Ganador del partido 50 - Lincoln Financial Field, Filadelfia, 21:00 h.

Sábado, 5 de julio

Partido 59: Ganador del partido 51 vs. Ganador del partido 52 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 12:00 h. Partido 60: Ganador del partido 55 vs. Ganador del partido 56 - MetLife Stadium, Nueva York, Nueva Jersey, 16:00 h.

SEMIFINALES

Martes, 8 de julio

Partido 61: Ganador del partido 57 vs. Ganador del partido 58 - Estadio MetLife, Nueva York, Nueva Jersey, 15:00

Miércoles, 9 de julio

Partido 62: Ganador del partido 59 vs. Ganador del partido 60 - Estadio MetLife, Nueva York, Nueva Jersey, 15:00

FINAL DE LA COPA MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA

Domingo, 13 de julio

Partido 63: Ganador del partido 61 vs. Ganador del partido 62 - Estadio MetLife, Nueva York, Nueva Jersey, 15:00