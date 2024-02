Buscan sujeto que cortó a trabajador de la MTA con objeto punzante

Lo que debes saber Un conductor de metro fue llevado a un hospital después de haber sido cortado en el cuello en un ataque aparentemente aleatorio en Brooklyn el jueves, el último de una serie de incidentes violentos que asolan el sistema de transporte en las últimas semanas, dicen las autoridades.

La policía llegó a la estación de metro de Rockaway Avenue, en la línea C, después de recibir una llamada al 911 sobre el ataque de las 3:40 a.m.

Los investigadores dicen que él estaba en el trabajo en ese momento, desempeñando sus funciones en un tren C en dirección sur. Sacó la cabeza de la cabina del revisor y un individuo desconocido lo cortó, dicen las autoridades. El sujeto salió corriendo.

La policía llegó a la estación de metro de Rockaway Avenue, en la línea C, después de recibir una llamada al 911 sobre el ataque de las 3:40 a.m. Los investigadores dicen que él estaba en el trabajo en ese momento, desempeñando sus funciones en un tren C en dirección sur. Sacó la cabeza de la cabina del revisor y un individuo desconocido lo cortó, dicen las autoridades. El sujeto salió corriendo.

El conductor fue tratado de sus heridas en el hospital y luego dado de alta. No se han hecho arrestos. Cualquier persona que tenga información sobre el ataque debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS para inglés o al 1-888-57-PISTA (74782) para español.

El corte se produce inmediatamente después de los nuevos montantes naranjas que debutaron esta semana para proteger las cabinas de los conductores en medio de un aumento de la violencia que ha provocado tres homicidios en las últimas semanas. Durante el fin de semana, una mujer fue seguida al bajar de un tren por un hombre que, según la policía, intentó violarla en la estación de metro. Él todavía está suelto.

Se espera que los funcionarios de la MTA, que condenaron la violencia, realicen una conferencia de prensa sobre el último incidente más tarde el jueves. Anteriormente, no podían decir si una severa desaceleración en las líneas A y C por la disponibilidad de tripulaciones de trenes estaba relacionada.

El Sindicato de Trabajadores del Transporte criticó a la MTA después del ataque, diciendo que el incidente fue "un ejemplo horrible del fracaso épico y de décadas de la MTA y su presidente Janno Lieber para proteger a los trabajadores del transporte".

"Estamos listos para ayudar al Local 100 mientras enfrentan esta plaga de violencia, y a los ejecutivos de tránsito que son ineptos o indiferentes al daño infligido a sus propios empleados día y noche", dijo el presidente de TWU, John Samuelsen. "En cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo, la MTA ha sido un fracaso abismal. Las agresiones contra los trabajadores del transporte en el metro aumentaron casi un 60% el año pasado. A diferencia de Lieber, los trabajadores del transporte no viajan con un escuadrón de policía de la MTA dedicado y armado".

Los datos recientes de la Policía de la Ciudad de Nueva York pintan un panorama preocupante: en 2023 se registró el mayor número de agresiones en el metro desde al menos 1996. Durante ese año, hubo 570 agresiones, lo que supone un ligero aumento con respecto al año anterior y un promedio de alrededor de 1.5 incidentes diarios.

Pero el jefe de tránsito de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Michael Kemper, dijo que se están logrando "progresos". Una infusión de 1,000 agentes más en el sistema de metro, realizada en respuesta directa al aumento de la delincuencia en enero, condujo a una reducción del 17% en la delincuencia en febrero (aunque para el año, todavía es un 13% más en comparación con 2023), dijo Kemper. .

Continuó calificando los asesinatos de alto perfil como "incidentes aislados".