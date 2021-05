Persona de interés de un posible incendio provacado es padre del bebé que falleció tras ataque de un perro en CT

CONNECTICUT - Las autoridades en Connecticut buscan al padre de un bebé, que falleció tras ser atacado el lunes por un perro en Norwich, como una persona de interés en otro caso en otra ciudad, New London, sobre un incendio al parecer provocado que ocurrió el martes en la mañana.

Los equipos respondieron a un informe de un incendio en una casa ubicada en Rosemary Street, en New London, alrededor de las 4:00 a. m. el martes y encontraron fuego en el porche y en las ventanas del primer piso, las llamas se extendieron rápidamente a los pisos superiores.

Cuatro personas fueron rescatadas de la casa y una persona fue llevada al hospital para recibir tratamiento por lesiones que no ponían en peligro su vida, dijeron los bomberos.

La oficina del Jefe de Bomberos de New London y el Departamento de Policía de New London están trabajando para determinar la causa y el origen del incendio, dijo la Policía. Las autoridades han clasificado el siniestro como un incendio provocado.

Actualmente, la Policía está buscando hablar con una persona de interés, identificada como Timothy Settles, de 32 años, en relación con la investigación del incendio.

Las autoridades dijeron que él era la última persona que estaba en la puerta de la casa de New London antes de que comenzara el incendio.

Según la Policía, Settles es el padre de un bebé de 1 mes que murió ayer tras el ataque de un perro en Norwich.

Un miembro de la familia sostenía al bebé cuando el perro saltó y lo atacó en una casa en McKinley Avenue en Norwich alrededor de las 8:40 p. m. del lunes y fue declarado muerto en el lugar, dijo la Policía. La Policía de Norwich dijo el martes que Settles no estaba en casa cuando su hijo pequeño fue atacado y no comentaron sobre la investigación policial de New London.

En este caso, la policía dijo que están investigando y que el incidente no parece ser criminal. Se ha ofrecido asesoramiento sobre el duelo a la familia y a los agentes de Policía.

Control animal se llevó al canino y está en cuarentena.

No está claro cuántos años tiene el perro o cuánto tiempo lo ha tenido la familia.

Cualquier persona con información sobre el padre de bebé en relación al primer caso debe llamar al Departamento de Policía de New London al (860) 447-5269 ext. 0.

Settles mide 6 pies, 4 pulgadas de alto, pesa 240 libras, está sin afeitar y tiene una cicatriz en la frente, dijo la policía.

Podría estar conduciendo un BMW blanco con matrícula de Nueva York.