Buscan dos sospechosos de herir a un hombre con un cuchillo y unas tijeras en NYC

NUEVA YORK - La Policía dio a conocer una imagen de vigilancia de dos hombres buscados por presuntamente atacar a un hombre de 53 años en la zona de Greenwich Village la semana pasada.

Se sospecha que los hombres cortaron a la víctima con un cuchillo y unas tijeras, dijo la Policía el domingo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La víctima fue atacada el jueves por la noche, alrededor de las 11:20 p. m., cuando se encontraba en el of 395 de Avenue of the Americas.

La Policía dijo que los dos sospechosos usaron instrumentos afilados para "apuñalar y cortar a la víctima varias veces".

El hombre de 53 años tenía una puñalada en la espalda y cortes en la cara y la pierna cuando los servicios de emergencias médicas lo trasladaron a un hospital cercano.

Si tiene información sobre los sospechosos puede llamar confidencialmente al 1-888-57-PISTA.