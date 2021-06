Buscan a un hombre desaparecido en un estanque de Mahwah, NJ

NUEVA JERSEY - Equipos de rescate buscaban frenéticamente a un hombre que desapareció desde este lunes en un estanque de Nueva Jersey, dijeron las autoridades.

Testigos dijeron que el hombre desapareció del agua en Dators Pond en Mahwah alrededor de las 7 p.m., y el departamento de bomberos fue enviado poco después, dijo el alcalde de Mahwah, James Wysocki. Dijo que no estaba seguro de si el hombre desaparecido era un nadador o había estado en el estanque por otra razón.

Un testigo que estaba pescando cuando el hombre desapareció le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que vio a un grupo de unos cinco jóvenes en tablas de remo en el agua. Uno de los hombres perdió el equilibrio y cayó al agua, según el testigo, y los demás no pudieron ayudarlo porque no parecían capaces de nadar.

El pescador llamó al 911 después, pero dijo que nunca vio al hombre salir del agua.

Si bien Wysocki dijo que nadie tuvo problemas para nadar en el estanque, agregó que hay letreros en la puerta que indican que no se puede nadar ni vehículos todo terreno. El estanque está ubicado en una zona muy rural, dijo Wysocki, y originalmente era una cantera.

El alcalde dijo que las cuadrillas intentaban continuar la búsqueda del hombre en la oscuridad, mientras su familia esperaba ansiosamente noticias durante horas.

La búsqueda del hombre desaparecido continúa, dijo la policía de Mahwah.

La semana pasada, dos personas fueron sacadas de un lago cerca de Darlington, una de las cuales no sobrevivió.