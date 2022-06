Buscan a sospechosos de arrancar y robar más de 40 cajeros automáticos de negocios en Nueva York

NUEVA YORK - La policía está buscando a un grupo de cinco ladrones que han robado cajeros automáticos de al menos 42 negocios en Brooklyn y Queens durante los últimos seis meses, un equipo aparentemente sofisticado que no solo se lleva dinero en efectivo sino las máquinas completas en los robos.

Cada uno de los robos, que comenzaron en diciembre, ocurrieron en la noche o durante la madrugada, mientras que los negocios, que van desde tiendas de donas hasta lavanderías, estaban cerrados.

Un video proporcionado por la policía de Nueva York de un robo anterior en Fulton Street muestra a uno de los ladrones sacando el cajero automático de la pared y luego arrastrándolo hacia un pasillo con una ventana rota. El hombre y un cómplice en el exterior se pueden ver en un video aparentemente tratando de descubrir cómo sacar el cajero automático de la tienda.

Un video de East New York Deli en Elton Street de principios de junio mostró a dos ladrones usando una herramienta para romper la cerradura de una puerta de metal, mientras una tercera persona observa. Cuando terminan, levantan la puerta y abren una ventana para entrar a la tienda.

Un empleado de la tienda cree que los sospechosos deben haber explorado su tienda de antemano.

"Definitivamente estuvieron aquí porque solo rompieron el lugar particular donde estaba el cajero automático. No rompieron en ningún otro lugar, solo eso", dijo. "Desafortunadamente, parecen saber lo que están haciendo, porque ¿42? Eso ya no es suerte".

La policía dijo que está investigando, pero aún no ha establecido una conexión con los robos de cajeros automáticos que NBC New York destacó anteriormente en abril. Esos ladrones también atacaron negocios en Brooklyn y Queens, sacando máquinas enteras de las tiendas.

La gran cantidad de cajeros automáticos tomados en el último patrón de robos, así como los $ 60,000 robados, hacen que las empresas locales insten a la policía a atrapar al grupo rápidamente.

Aún no se ha hecho ningún arresto. Una investigación está en curso.