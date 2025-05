“Lloro hasta quedarme dormido”: acoso constante deja a niño de NJ con miedo de ir a la escuela

NUEVA JERSEY -- Deemitri Figueroa solía amar la escuela. Ahora, le teme.

Este niño de 12 años de Nueva Jersey dijo que había sido acosado sin cesar por un grupo de niños, tanto que le daba miedo ir a la escuela todos los días.

"Lloro hasta quedarme dormido; no me siento nada seguro yendo a la escuela", dijo Deemitri.

Él y los niños que, según él, lo acosaban cursan sexto grado en la Escuela Secundaria Thomas Jefferson en Fair Lawn. Deemitri dijo que solía ser amigo de los niños que ahora le hacen la vida imposible.

Su madre, Anna, dijo que todo comenzó cuando su hijo terminó su amistad con uno de los niños. Ese niño comenzó a acosarlo, y Deemitri dijo que ese mismo niño lo atacó más tarde en el Parque Berdan Grove.

"Me puso una llave de cabeza y comencé a ahogarme y a intentar respirar", declaró Deemitri a nuestra cadena hermana NBC New York. Empezó a darme puñetazos y patadas, luego me agarró y me tiró al suelo… Me di un golpe directo en la cabeza.

Su madre dijo que intentó hablar con los padres del otro niño, pero fue en vano.

"Intenté contactar a los padres y trataron de cambiar la situación diciendo que su hijo es inocente y que el mío es el problema", dijo Anna Khomuk.

Un médico dijo que Deemitri sufrió una conmoción cerebral grave a causa de la pelea y le ordenó reposo en cama, lo que le obligó a faltar un mes a la escuela. Al regresar, dijo que el acoso empeoró.

"Me acorraló en el baño, me insulta en el pasillo y siento que la escuela no se está esforzando lo suficiente por atenderlos", dijo Deemitri.

Khomuk dijo que presentó una denuncia por acoso, intimidación y acoso escolar ante el distrito escolar. Le aseguraron que la escuela separaría a los niños y mantendría a Deemitri a salvo, pero dice que poco ha cambiado. Ahora solo quiere que transfieran a su hijo a la otra escuela secundaria de la ciudad.

"Esto es una pesadilla interminable. Solo quiero que esto pare. No quiero represalias, solo quiero que alguien escuche que esto es un grito de auxilio", dijo Khomuk. El superintendente del distrito no respondió de inmediato a la pregunta de si Deemitri sería transferido. La madre del niño afirmó que su próximo paso sería presentar cargos penales.