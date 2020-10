“Borat” pilla a Giuliani con las manos en la masa durante comprometedora escena de película

NUEVA YORK - El exalcalde de Nueva York y abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, cayó en una vergonzosa broma de actor y productor, Sacha Baron Cohen, en la secuela de la película de "Borat" que se estrenará próximamente.

En la película titulada: "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan." ("Película posterior de Borat: Entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiar una vez a la gloriosa nación de Kazajstán".), la cual una copia de la cual fue obtenida por NBC News, se puede ver a Giuliani y a una joven actriz con el rol de una reportera, que fue parte de la trama de Cohen, entrando en una habitación de hotel para tomar una copa, por invitación de la mujer, después de completar lo que el exalcalde creyó que era una entrevista real sobre la pandemia de coronavirus y la respuesta de Trump a la crisis.

El incidente ocurrió cuando Giuliani intentaba quitarse el micrófono, con la ayuda de la actriz, que había sido utilizado como parte de la "entrevista" de la película con él. Una parte del video, y la imagen que le está dando la vuelta al mundo, muestra al exalcalde de Nueva York recostado en una cama y metiéndose la mano en sus pantalones, cerca de sus partes íntimas.

Giuliani y la mujer, grabados por lo que parecen ser cámaras ocultas, son finalmente interrumpidos por Cohen, que irrumpe en el dormitorio en su personaje de Borat, gritando: "¡Tiene 15 años! ¡Es demasiado mayor para ti!"

Giuliani se sienta rápidamente y parece sorprendido por la presencia de Cohen, quien viste un atuendo rosa que parece lencería.

Giuliani le pregunta: "¿Por qué estás vestido así?"

Cohen-de-Borat responde: "Ella es mi hija. Por favor, tómame a mí".

"No te quiero", responde Giuliani. Luego sale de la suite del hotel.

Giuliani, quien en el contexto de la película no tenía motivos para creer que el entrevistador ficticio fuera menor de edad, no respondió de inmediato a los mensajes de texto solicitando comentarios, según el reporte de NBC News.

En un tweet el miércoles por la tarde, Giuliani afirmó sin evidencia que el "video de Borat es una fabricación total".

"Estaba metiéndome la camisa después de quitarme el equipo de grabación", tuiteó Giuliani. "En ningún momento antes, durante o después de la entrevista fui inapropiado. Si Sacha Baron Cohen da a entender lo contrario, es un mentiroso frío como una piedra".

Más allá de lo que se ve en la película, NBC News no sabe qué sucedió antes o después del incidente filmado.

La película también presenta una escena en la que la actriz María Bakalova (la reportera ficticia) le pregunta a Giuliani sobre la pandemia de coronavirus. Él responde que China "fabricó" Covid-19 y "lo difundió deliberadamente por todo el mundo".

"No creo que nadie estuviera comiendo murciélagos", agrega antes de preguntarle en broma si alguna vez se ha comido un murciélago. Él parece estar de acuerdo en comerse uno si ella lo desea.

La broma es uno de los momentos más notables en la secuela de "Borat", que también incluye una escena en la que Cohen se estrella en la Conferencia de Acción Política Conservadora con un disfraz de Trump de cuerpo entero.

La aparición de Giuliani en la película fue anunciada en el New York Post este verano. A principios de julio, Giuliani dijo que llamó al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York después de la instalación.

"Este tipo entra corriendo, como un loco, lo que yo diría que es un traje rosa transgénero", dijo Giuliani, refiriéndose a Cohen.

"Esta persona entra gritando y gritando, y pensé que esto debía ser una estafa o una extorsión, así que lo denuncié a la policía. Luego se escapó", agregó, reconociendo que no se dio cuenta de inmediato de que Cohen estaba detrás de la trama.

"Sólo más tarde me di cuenta de que debía haber sido Sacha Baron Cohen. Pensé en todas las personas a las que engañó anteriormente y me sentí bien conmigo mismo porque no me entendió", dijo Giuliani.

Para obtener más información sobre esta historia en inglés, visite NBC News.