Bed Bath & Beyond comenzará ventas de cierre en NY, NJ, CT: lo que debes saber

What to Know Durante el fin de semana llegó la noticia de que Bed Bath & Beyond se declaró en bancarrota, esto después de que fracasaran sus esfuerzos por cambiar su posición financiera.

Las 360 tiendas homónimas de la compañía de artículos para el hogar y las 120 ubicaciones de Buybuy Baby permanecerán abiertas por el momento mientras trabaja para liquidar activos.

Pero, ¿qué significa esto para los clientes leales de esta empresa con sede en Union, Nueva Jersey?

NUEVA JERSEY -- Durante el fin de semana llegó la noticia de que Bed Bath & Beyond se declaró en bancarrota, esto después de que fracasaran sus esfuerzos por cambiar su posición financiera.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El minorista de artículos para el hogar ha estado advirtiendo sobre una posible bancarrota desde principios de enero, implementando el cierre de tiendas en un intento por evitar el capítulo 11, pero ahora ha pedido permiso a los tribunales para subastar sus activos.

Las 360 tiendas homónimas de la compañía y las 120 ubicaciones de Buybuy Baby permanecerán abiertas por el momento mientras trabaja para liquidar activos.

Pero, ¿qué significa esto para los clientes leales de esta empresa con sede en Union, Nueva Jersey?

TIENDAS

Las tiendas Bed Bath & Beyond comenzarán sus ventas de cierre a partir del miércoles. En total hay tres tiendas en Connecticut, 13 en Nueva Jersey y 20 en el estado de Nueva York (cuatro de ellas en la ciudad de Nueva York).

Para ver una lista de las tiendas Bed Bath & Beyond en los tres estados y sus horarios, haz clic aquí.

Mientras tanto, una tienda buybuy BABY de Connecticut, ocho de Nueva Jersey y cinco de Nueva York comenzarán sus ventas de cierre.

Para ver una lista de tiendas buybuy BABY, haz clic aquí.

TRABAJADORES

Recientemente, en un popular Bed Bath & Beyond en la ciudad de Nueva York, un miembro del personal que fue despedido le dijo a CNBC que los trabajadores estaban parados sin saber qué hacer después de que la compañía interrumpió repentinamente la recolección y las entregas en la tienda en ese lugar.

Al trabajador le dijeron que los liquidadores llegarían al día siguiente y pronto se enteró de que no recibirían una indemnización después de más de dos décadas en la empresa.

"Fue tan rápido", dijo el trabajador a CNBC.

Mientras tanto, en las ciudades de Nueva Jersey de Secaucus, Port Reading y Union, Bed Bath & Beyond despidió a más de 1,000 trabajadores a finales de marzo y principios de abril. Estos asombrosos despidos ocurrieron justo antes de que entrara en vigencia una ley que exige que las empresas con 50 o más trabajadores paguen indemnizaciones durante despidos masivos.

Bed Bath & Beyond publicó preguntas frecuentes para ofrecer a sus clientes información sobre el impacto que tiene la declaración de bancarrota en los programas para clientes y otras políticas. A continuación se presentan algunas de las respuestas a las preguntas más frecuentes:

PREGUNTAS FRECUENTES

¿AÚN PUEDES COMPRAR EN LAS TIENDAS? Las tiendas Bed Bath & Beyond y buybuy BABY permanecen abiertas y continuarán operando a medida que se desarrolla el proceso de liquidación.

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS VENTAS DE CIERRE DE TIENDA? Las ventas de cierre de tiendas comenzarán el miércoles 26 de abril.

¿AÚN PUEDES COMPRAR EN LÍNEA Y UTILIZAR LA APLICACIÓN BED BATH & BEYOND/buybuy BABY? Sí.

¿SE ENTREGARÁ UN PEDIDO REALIZADO EN LÍNEA? En este punto, se espera que se completen todos los pedidos en stock.

¿LAS VENTAS SERÁN FINALES? ¿SE ACEPTAN DEVOLUCIONES? Se aceptarán devoluciones y cambios de artículos comprados antes del 26 de abril, según las políticas habituales, hasta el 24 de mayo. Sin embargo, todas las compras durante el cierre de la tienda serán definitivas.

¿AÚN PUEDES GANAR Y CANJEAR RECOMPENSAS DEL PROGRAM WELCOME REWARDS? Los clientes pueden canjear las recompensas de Welcome Rewards hasta el 15 de mayo. Sin embargo, ya no se otorgan puntuajes de recompensas.

¿SE ACEPTARÁN LAS TARJETAS DE REGALO? Las tarjetas de regalo se aceptarán hasta el 8 de mayo.

¿SE ACEPTARÁN CUPONES? No se aceptarán cupones a partir del 26 de abril.

¿SEGUIRÁN ACTIVOS LOS REGISTROS CON BED BATH & BEYOND/buybuy BABY? Se espera que los datos de registro permanezcan seguros ya que la empresa se asocia con una plataforma alternativa para transferir datos y completar registros. La información adicional estará disponible en los próximos días.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede encontrar más preguntas frecuentes en https://restructuring.ra.kroll.com/bbby. Las partes interesadas pueden enviar un correo electrónico a BBBYInfo@ra.kroll.com o llamar al (833) 570-5355 o al (646) 440-4806 si llaman desde fuera de EE. UU. o Canadá.