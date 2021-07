Bala perdida le susurra al oido a pasajera tras penetrar un taxi en Nueva York

Lo que debes saber Una pasajera de taxi de la ciudad de Nueva York le da crédito al reposacabezas del vehículo por salvarle la vida después de que una bala al azar rompiera el parabrisas trasero del automóvil amarillo.

NUEVA YORK - Una pasajera de un taxi de la ciudad de Nueva York le dio crédito al reposacabezas del vehículo por salvarle la vida después de que una bala al azar rompió el parabrisas trasero del automóvil amarillo, y la alcanzó por solo unos centímetros.

Hannah Warnaar le dijo a NBC New York en una entrevista exclusiva que estaba "bastante cansada" y que se dirigía a casa desde el aeropuerto internacional JFK poco después de la medianoche del lunes. Estaba revisando su teléfono en la parte trasera del taxi cuando escuchó un golpe.

"Un vidrio me golpeó en la cara, así que me agaché. Me di cuenta de que estaba sangrando", recordó Warnaar. No se dio cuenta de inmediato de que una bala había entrado en la parte trasera del automóvil y el conductor del taxi pensó que el ruido fuerte eran fuegos artificiales.

Luego, el conductor se dio la vuelta y vio que el parabrisas trasero se había roto por completo, por lo que se salió de la autopista Van Wyck y llamó a la policía.

Después de salir del taxi, Warnaar descubrió la suerte que tenía de estar viva. Se puede ver un agujero de bala en el reposacabezas del asiento trasero de la cabina donde Warnaar dice que estaba sentada.

"Si hubiera golpeado el reposacabezas en un ángulo o punto ligeramente diferente. Es literalmente exactamente donde estaba mi cabeza, así que obviamente es un pensamiento horrible en el que pensar", dijo.

No está claro quién disparó el arma, pero no estaba dirigida al taxi ni a Warnaar. El taxista dijo que vio dos autos que parecían estar corriendo entre sí en la carretera antes de que se disparara el disparo.

El tiroteo se encuentra entre el número creciente de incidentes de violencia con armas de fuego en la ciudad este año, que aumentaron un 18% con respecto a 2020. Como parte de los recientes esfuerzos locales y federales para frenar los tiroteos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció la semana pasada que el estado está invirtiendo $ 16 millones para financiar programas de capacitación laboral y colocación laboral en las 20 ciudades más afectadas por la violencia armada.

Los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, el demócrata Eric Adams y el republicano Curtis Sliwa, han expresado sus preocupaciones sobre la seguridad de los residentes y turistas mientras los cinco condados buscan recuperarse de la pandemia, pero Warnaar dice que no permitirá que un tiroteo cambie su opinión sobre la ciudad.

"Siento que es un evento tan aleatorio. Es como ser alcanzado por un rayo", dijo Warnaar. "La posibilidad de que suceda dos veces parece inexistente. Entonces, si esto nublara mi perspectiva de Nueva York sería ridículo".