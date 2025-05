Autobús Express: lo que debes saber del servicio para los conciertos de Shakira en el MetLife Stadium

Los asistentes al MetLife Stadium para los conciertos de Shakira el jueves y el viernes por la noche tendrán opciones de transporte público limitadas, ya que NJ Transit anunció que no ofrecerá servicio de tren ni autobús ante una posible huelga de ingenieros.

"Si el servicio de tren de NJ TRANSIT es su medio de transporte preferido para ir al MetLife Stadium, por favor, planifique una forma alternativa de viajar a los conciertos de Shakira", indicó el MetLife Stadium en su sitio web.

¿Qué es el servicio de autobús 351 Meadowlands Express entre el MetLife Stadium y la ciudad de Nueva York?

Coach USA ofrecerá el único servicio de autobús entre el Estadio MetLife y la Ciudad de Nueva York para los conciertos de Shakira (y posiblemente los de Beyoncé a finales de este mes).

El autobús 351 Meadowlands Express comenzará a operar a las 4:00 p. m. desde el Área X de la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria, en la calle 41, entre la 8.ª y la 9.ª avenida. El trayecto tiene una duración aproximada de 20 minutos.

El Meadowlands Express circulará posteriormente desde el Complejo Deportivo MetLife en East Rutherford hasta Midtown después del concierto. Se requieren billetes por separado para el viaje de vuelta.

¿Es necesario adquirir boletos con anticipación para el 351 Meadowlands Express?

Las entradas deben comprarse con antelación para los dos conciertos, pero el aforo para el concierto del jueves es limitado.

"Debido al aforo limitado, las entradas sin reserva no están disponibles para su compra en línea ni en la Autoridad Portuaria, y no se aceptan pagos en efectivo. Sin embargo, las entradas sin reserva vendidas y no utilizadas se mantendrán vigentes", informó Coach USA/Megabus en su sitio web.

También hay entradas disponibles para el viaje de ida y vuelta de East Rutherford a Nueva York, pero las entradas para el viaje de ida y vuelta del jueves son limitadas; solo se muestra una opción a las 23:45 en el sitio web. Hay más opciones para el viernes.

Las entradas ya están a la venta para los conciertos de Beyoncé.

¿Cómo reservo un billete de autobús en Meadowlands?

Para reservar un boleto, vaya al sitio web de Megabus e ingrese East Rutherford, NJ como su origen o destino y luego Nueva York, NY en el otro campo.

Opciones de estacionamiento y viajes compartidos para los conciertos del MetLife Stadium

Para los aficionados que acudan al concierto en coche, el Estadio MetLife recomienda compartir coche y llegar temprano, dada la mezcla de la afluencia de personas en hora punta con el tráfico del concierto. Los aparcamientos abrirán a las 14:30 y las puertas del estadio a las 18:00.

El aparcamiento tendrá un coste de 60 $ por coche y 160 $ ​​para vehículos de gran tamaño, autocaravanas y autobuses.

Los responsables de MetLife advierten de tiempos de espera de hasta dos horas para viajes compartidos después del concierto y la posibilidad de un aumento de las tarifas dinámicas.

¿A qué hora es el concierto de Shakira en el MetLife Stadium?

El concierto está programado para comenzar a las 7:30 p.m. el jueves y viernes en el MetLife Stadium.