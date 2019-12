Autoridad Portuaria quiere poner fin al “carpool”

NUEVA JERSEY – La práctica de vehículo compartido, conocida en inglés como carpool, es un medio de transporte necesario para decenas de personas que trabajan o viven en Fort Lee y que necesitan cruzar el puente George Washington con inmediatez.

Todos salen ganando, pues los pasajeros viajan gratis y los conductores reciben un jugoso descuento en peaje con E-Z Pass. La práctica de casi medio siglo ha demostrado que contribuye al cuidado del medio ambiente, reduce el tráfico y los costos de operación.

Sin embargo, la Autoridad Portuaria plantea finalizar el descuento en los peajes para los vehículos de uso compartido que cruzan el puente George Washington de Fort Lee a Manhattan, además de los túneles Holland y Lincoln. La directriz podría implementarse tan pronto como el 5 de enero.

Pero los pasajeros que se benefician de este medio de transporte y los miembros del Congreso de Nueva Jersey están empeñados en impedir que la medida entre en vigor.

En la actualidad, el chófer de un vehículo compartido (con tres o más pasajeros) paga un peaje de $6.50, a la vez que otros conductores con E-Z Pass pagan $10.50 por el cruce en las horas de poco tráfico y $12.50 durante las horas pico. La cifra aumenta a $15.00 cuando se paga en efectivo.

La Autoridad Portuaria argumenta que en 2020 se implementará un sistema de peaje automatizado debido a que se eliminará el pago de efectivo en las garitas, por ende, como no habrá personal para contar a los pasajeros de los vehículos compartidos, no puede mantener el descuento.

No obstante, el representante Josh Gottheimer, un demócrata del norte de Nueva Jersey, asegura que la “excusa” de la Autoridad Portuaria es inadmisible.

El congresista afirma que California, Georgia y Massachusetts usan tecnología para determinar cuántos pasajeros viajan en un vehículo compartido.

Rick Cotton, jefe de la Autoridad Portuaria, afirma que solo el 3% de los conductores se benefician del descuento, pero los líderes locales indican que eso se debe a que la iniciativa no ha sido promovida de forma adecuada.

“Es muy difícil descubrir cómo inscribirse para usar los carriles de viaje compartido. No hemos hecho mucho para promocionarlos. Esa es una gran queja que he recibido de muchos constituyentes, así que diría que no solo es preciso mantener los carriles para vehículos compartidos, también es necesario trabajar para que el público sepa sobre estos”, dijo Gottheimer a los periodistas.

El gobernador Phil Murphy declaró que apoya el descuento y que dialogará con la Autoridad Portuaria para mantener el beneficio. El mandatario reiteró el lunes que apoya las iniciativas para reducir el tráfico en los cruces del río Hudson.