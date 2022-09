Ataque cibernético en Long Island paraliza agencias gubernamentales

Lo Que Debes Saber Un ataque cibernético ha impedido que los funcionarios del condado de Suffolk hagan su trabajo, ya que las computadoras de los departamentos de policía y los tribunales de tránsito quedaron sin función el martes.

Los funcionarios del condado están investigando cuánto tiempo duró la falla en el servidor, pero desconectaron los sistemas informáticos en un intento por preservar la información.

Mientras tanto, la policía estatal ayudó a proporcionar a los servicios de emergencia "telecomunicaciones, acceso a Internet y permitirles procesar arrestos en los cuarteles de la policía estatal".

"Hemos detectado una falla y tiene las características de un secuestro de datos, pero la investigación en este momento no ha concluido que se trate de un incidente de este tipo", dijo Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk. No está claro si se trata de un secuestro de datos , porque no se detectó ningún rescate.

Los funcionarios del condado están investigando cuánto tiempo duró la falla en el servidor, pero desconectaron los sistemas informáticos en un intento por preservar la información.

"Tuve una lectura de cargos previa al juicio y me dijeron que los sistemas no funcionaban", dijo Anthony Saenz a nuestra estación hermana NBC 4 New York frente a la corte de tránsito. "Tengo que volver, como dentro de 10 días. Hablé con el oficial y me dijeron que probablemente estarán fuera de servicio por más tiempo".

La intrusión cibernética ha impedido que las personas paguen sus multas de tráfico, sus impuestos e incluso ha impedido que el departamento de policía use sus computadoras.

Mientras tanto, la policía estatal está ayudando a proporcionar a los servicios de emergencia "telecomunicaciones, acceso a Internet y permitiéndoles procesar arrestos en los cuarteles de la policía estatal".

"Los patrulleros también nos están ayudando a ejecutar datos en las paradas de tráfico, como matrículas, historial de arrestos, órdenes de arresto, números de VIN, autos robados, etc.", dijo Bellone.

Los funcionarios del condado de Suffolk dicen que se han preparado para tal intrusión en el pasado y al desconectar la red, pueden haber evitado más daños. Creen que se pueden esperar más ataques como estos.

"De [2020 a 2021] hemos visto un aumento en los ataques de ransomware en un 140 %", dijo Michael Balboni, de Redland Strategies. "¿Por qué ciberataques? Porque ahí es donde está el dinero".

El condado dice que creará un sitio web temporal del condado para que los residentes puedan acceder a información importante.

No está claro cuánto tiempo llevará que todo vuelva a estar en línea.