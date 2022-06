Ataque a espaldas: asaltante apuñala a adolescente hispano frente a sus primitos

"Esa persona me lo arrebató y no es justo". Con esas palabras, una madre hondureña llora la pérdida de su hijo, que murió apuñalado mientras iba de regreso de la casa de su tía con sus primitos en Trenton, Nueva Jersey.

Emilina Villatoro, la madre de Dreiby Osorio, de 16 años, le relató a TELEMUNDO62 que todo comenzó la noche del primero de junio, cuando su hijo pasó a un 7-Eleven por una bebida con sus primitos y hermano menor luego de visitar a su tía.

Pero la inofensiva visita tomó un rumbo violento, cuando según la policía, el joven Dreiby fue abordado por un supuesto asaltante en la cuadra 800 de la Beatty Street.

La policía de Trenton destacó que el incidente fue reportado a la policía a las 9:30 p.m. y cuando llegaron, encontraron al menor con varias puñaladas en la espalda.

"Ese día vino y me dijo mami ya vengo y no vino... ya no regresó", relató la madre. "Esa persona me lo arrebató y no es justo", sollozó.

De la misma manera, Eduardo Villa, el hermano de Dreiby, compartió el dolor de su madre y entre lágrimas añadió que su hermano era muy estudioso y un gran soñador.

"Él siempre me aconsejaba, era bien soñador, tenía un futuro por delante, quería comprarle una casa a mi mamá", se entristeció Villa.

Hasta el momento la policía no ha dado más detalles sobre el incidente y aún desconocen el motivo del sospechoso.

"Él va a vivir siempre en mi corazón... hasta que me vaya de este mundo... mi hijo siempre vivirá en mí" concluyó la madre.

Se informó que hasta el momento no hay arrestos. La policía insta a cualquiera con información a llamar a la unidad de homicidios al 609-989-6406 o por correo al o mchtftips@mercercounty.org.

