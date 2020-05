Artistas como Jennifer López unen sus voces en el evento virtual “Rise Up New York!” "Rise Up New York!" se transmitirá a las 7 p. m., el lunes 11 de mayo, por Telemundo47.com. La comediante Tina Fey será la anfitiorna de la campaña benéfica con la participación de artistas como Jennifer López, Lin-Manuel Miranda, Mariah Carey, Jimmy Fallon y muchos más. ¡La ciudad que amamos se levantará!