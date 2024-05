Arrestan sospechoso de agarrar a una mujer con un cinturón y violarla en El Bronx

NUEVA YORK -- Las autoridades arretaron al sospechoso del aterrador ataque sexual en El Bronx en el que usó un cinturón para agarrar por el cuello a una mujer y luego abusar de ella en medio de dos carros.

El presunto atacante de 39 años, Kashaan Parks, fue arrestado en la madrugada del sábado en el mismo condado y enfrenta cargos por violación en primer grado, agresión en segundo grado, estrangulación, abuso sexual, lascivia pública y acoso.

La policía compartió un video inquietante del ataque que ocurrió en la madrugada del 1 de mayo, a las 3:00 a. m., con la esperanza de atrapar al presunto responsable. El video muestra a un hombre siguiendo a una mujer cerca de East 152nd Street y Third Avenue en Melrose después de conversar con ella. Él camina detrás.

Thanks to the hard work of our Bronx @NYPDSVU Detectives, Kashaan Parks has been arrested and charged. https://t.co/LwOCy7hqQX — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 11, 2024

Luego, se cuelga una toalla o camisa blanca sobre la cara para enmascarar su identidad, se quita el cinturón y lo usa para atarla alrededor del cuello. Él retrocede con fuerza, enviándola hacia atrás y al suelo, donde ella se golpea la cabeza contra la acera. La mujer se desmaya antes de que el hombre presuntamente la arrastre entre dos autos estacionados y la agreda sexualmente.

En el video de vigilancia se puede ver al hombre, identificado por la policía el viernes como Parks, inclinándose sobre ella y mirando repetidamente a su alrededor para asegurarse de que no haya testigos, dicen las autoridades.

La policía dijo que la víctima, que se está recuperando de la agresión, les dijo que identificó a Parks por sus dientes distintivos y describió encuentros casuales previos con él en el vecindario. La Policía de Nueva York publicó imágenes de Parks mientras seguían con su búsqueda.

La víctima se acercó la semana pasada a nuestra cadena hermana NBC New York en el vecindario y quiso compartir su historia para proteger a otras mujeres de la zona.

"Me estranguló con un cinturón porque quería exigirme sexo a cambio de dinero. Y le dije que no, y seguí moviéndome. Entonces me agarró por detrás con un cinturón de asfixia y me arrastró al suelo, allí junto a los coches y me violó", dijo la víctima, a quien NBC 4 no identifica.

Ella dijo que el sospechoso no dijo nada antes de lanzar su ataque por detrás. Se desmayó durante lo que dijo fueron unos 20 minutos antes de levantarse y buscar ayuda.

"Me levanté y hablé con algunos vecinos para que me pudieran dar algunos consejos sobre qué hacer. Así que fui al hospital y conseguí un kit de violación, y me pusieron algunas inyecciones y esas cosas. Y luego fui a la policía y lo denuncié", dijo a NBC New York.

La víctima dijo que todavía tiene miedo porque el sospechoso es conocido en el vecindario y podría volver a atacar, especialmente teniendo en cuenta su presunto historial.

"He estado preocupada, tengo mucho miedo de mi vida porque él puede aparecer en cualquier momento y volver a hacerle algo a alguien", dijo. "No es la primera vez que le hace esto a una mujer. Es como la segunda vez que le hace eso a una mujer".

Se espera que Parks se presente a corte los próximos días.